Президент Алиев обвинил Народный фронт в попытке дестабилизации ситуации в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил оппозицию в попытке дестабилизации ситуации в стране.
"Как мне сообщили, вчера (во вторник - ИФ) некоторые оппозиционные структуры, в том числе представители Народного фронта Азербайджана проникли в массы и пытались побудить людей к незаконным действиям. Они тоже находились среди нарушителей закона, их уже установили. Еще раз предупреждаю, не надо играть с огнем. Это - национальный вопрос. Мы ни на что не посмотрим - кто и что сказал, какой совет, какой Совет Европы, какая организация. Позиция, которую мы в последние дни демонстрируем, - позиция против тех, кто ведет грязную кампанию против нас в международных организациях, уже дает результат", - сказал Алиев на заседании, посвященном социально-экономическому развитию Азербайджана в первом полугодии.
По его словам, власти Азербайджана будут блокировать антиазербайджанские силы всюду, где это возможно.
"Вчерашнее событие должно стать сигналом для каждого из нас. Вспомните, в то время захватывали земли, а здесь перед парламентом организовывались митинги. Тысячи людей собирались и выражали свое возмущение. Но каков результат? Земли были потеряны. Разве сегодня время митингов? У нас есть шехиды, мы теряем героев, генералов. А эти грязные элементы пытаются обострить здесь обстановку. Обращаюсь ко всем соответствующим структурам. Если они приложили руку к вчерашним событиям, то увидят нашу решимость. Они хуже армян. Армяне - открытые враги. Сидят там, из-за этих оккупировали наши земли. Сегодня они находятся на тех землях из-за дезертиров Народного фронта. Эти же находятся среди нас. Получают из-за рубежа деньги, инструкции, отравляют среду, загрязняют наш свежий воздух зловоньем и в такие моменты находятся рядом с врагом, а не с государством", - отметил он.
Алиев подчеркнул, что поручил правоохранительным органам проанализировать выступления оппозиции в социальных сетях в эти дни. "Если там есть состав преступления, то все они должны быть привлечены к уголовной ответственности. Еще раз хочу сказать, правоохранительные органы займутся этим делом. Все их антигосударственные выступления, призывы будут проанализированы. Нам надо заканчивать с "пятой колонной", так продолжаться не может. То есть, терпимость здесь совершенно недопустима. В обычные дни мы порой закрываем глаза, говорим, что не надо обращать внимания. Но в такой ситуации это - вражда. Сегодня во главе этой враждебности стоит Народный фронт Азербайджана, его грязные, продажные руководители, трусы и дезертиры, считающие себя лидерами. Азербайджанский народ неоднократно указывал и еще укажет им на их место", - добавил Алиев.
А.Азизов
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