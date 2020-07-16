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Дальнее зарубежье 16.07.2020 14:27

Запуск к Марсу первого арабского космического аппарата отложен до 20-22 июля

Запуск к Марсу японской ракеты-носителя H-IIA с космическим аппаратом Al Amal ("Надежда") Объединенных Арабских Эмиратов из-за непогоды перенесен на период 20-22 июля, сообщило Космическое агентство ОАЭ.

Запуск миссии, который должен быть осуществлен с космического центра Танэгасима в Японии, будет проведен в эти сроки в зависимости от улучшения погоды, говорится в сообщении.

Ранее Космическое агентство ОАЭ, Космический центр имени Мухаммеда бин Рашида и японская компания Mitsubishi Heavy Industries объявили о переносе запуска зонда "Надежда" из-за непогоды с 14 на 17 июля.

Планируется, что космический аппарат Al Amal достигнет Марса к дате празднования 50-летия образования ОАЭ - 2 декабря 2021 года. Он будет выведен на эллиптическую орбиту высотой 40 тыс. км.

Орбитальный аппарат предназначен для изучения марсианского климата и нижних слоев атмосферы, где формируется погода Красной планеты.

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Тэги: ОАЭ, МАРС, АППАРАТ, ЗАПУСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]