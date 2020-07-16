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Дальнее зарубежье 16.07.2020 14:48

В индийском штате Гоа пришлось ввести режим изоляции из-за недостатка дисциплины у населения

Власти штата Гоа в Индии с четверга вводят трехдневный режим изоляции по причине массового нежелания жителей соблюдать меры предосторожности в связи с эпидемией коронавируса, сообщают западные СМИ.

"Мы оштрафовали более 40 тыс. человек за отсутствие масок, плюс многих задержали за глумление над правилами, но они (люди - ИФ) продолжают праздно шататься", - заявил главный министр штата Прамод Савант.

Он посетовал, что слишком много людей продолжают ходить на вечеринки, а уровень сознательности населения невысок. По его словам, "люди понимают только язык закона".

Кроме изоляции, в штате до 10 августа введен комендантский час.

Между тем, в четверг в расположенном на границе с Непалом штате Бихар, население которого составляет 125 млн человек, также вступил в силу 15-дневный режим изоляции. Закрыты все школы, клубы, храмы, коммерческие предприятия не первостепенной важности, однако строительный и сельскохозяйственный сектора продолжают функционировать.

Однако, отмечают СМИ, на улицах его административного центра Патны наблюдается обычное движение.

Кроме этого, ранее в 7-дневную изоляцию ушел один из крупнейших индийских городов Бенгалуру с населением в 13 млн человек.

СМИ напоминают, что после начала отмена ограничительных мер в Индии в начале июня власти ряда штатов вынуждены вновь возвращать их. Так, количество случаев коронавируса в стране приближается к 1 млн, а число жертв среди инфицированных - к 25 тыс.

В то же время в соседних Пакистане и Бангладеш зафиксированы соответственно 260 тыс. и 195 тыс. случаев заболевания. В общей сложности, в Южной Азии отмечены 1,4 млн случаев болезни при 33 тыс. летальных исходах.

В Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца предупредили, что весь регион превращается в новый эпицентр распространения коронавируса в мире.

"COVID-19 распространяется с устрашающей скоростью по Южной Азии - родине четверти человечества", - заявили в Федерации, отметив, что это происходит в тот момент, когда международное внимание приковано к эпидемиологическому кризису в США и Южной Америке.

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Тэги: ИНДИЯ, ГОА, ИЗОЛЯЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]