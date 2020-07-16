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Дальнее зарубежье 16.07.2020 15:02

ОАЭ и Китай первыми мире приступили к финальной стадии тестирования вакцины против коронавируса - ТВ

Специалисты ОАЭ и КНР первыми в мире перешли к третьей - финальной - стадии испытаний вакцины от коронавируса, сообщает в четверг общеарабский телеканал "Аль-Арабийя".

"Базирующаяся в Абу-Даби компания G42 проводит испытания в сотрудничестве с (китайской компанией) Sinopharm CNBG под руководством департамента здравоохранения Абу-Даби и министерства здравоохранения", - говорится в заявлении G42.

"Это партнерство поможет дать быстрый доступ к вакцине жителям ОАЭ, с учетом ее производства в Абу-Даби", - отмечается в заявлении.

В июне стало известно, что CNBG будет проводить третью фазу испытаний вакцины в ОАЭ. Западные СМИ тогда указывали, что для третьей стадии испытаний требуются тысячи участников, а исследование должно вестись в стране, где вирус широко распространен, то есть в естественном окружении.

В CNBG позднее заявляли, что сразу две разрабатываемые ею вакцины от коронавируса показывают успешные результаты.

СМИ отмечали, что Китай, где одобрена разработка сразу восьми прототипов вакцин от коронавируса, пока что лидирует в мире в этой сфере.

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Тэги: ОАЭ, КИТАЙ, ВАКЦИНА, ИСПЫТАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]