ОАЭ и Китай первыми мире приступили к финальной стадии тестирования вакцины против коронавируса - ТВ

Специалисты ОАЭ и КНР первыми в мире перешли к третьей - финальной - стадии испытаний вакцины от коронавируса, сообщает в четверг общеарабский телеканал "Аль-Арабийя".
"Базирующаяся в Абу-Даби компания G42 проводит испытания в сотрудничестве с (китайской компанией) Sinopharm CNBG под руководством департамента здравоохранения Абу-Даби и министерства здравоохранения", - говорится в заявлении G42.
"Это партнерство поможет дать быстрый доступ к вакцине жителям ОАЭ, с учетом ее производства в Абу-Даби", - отмечается в заявлении.
В июне стало известно, что CNBG будет проводить третью фазу испытаний вакцины в ОАЭ. Западные СМИ тогда указывали, что для третьей стадии испытаний требуются тысячи участников, а исследование должно вестись в стране, где вирус широко распространен, то есть в естественном окружении.
В CNBG позднее заявляли, что сразу две разрабатываемые ею вакцины от коронавируса показывают успешные результаты.
СМИ отмечали, что Китай, где одобрена разработка сразу восьми прототипов вакцин от коронавируса, пока что лидирует в мире в этой сфере.
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