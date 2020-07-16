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Дальнее зарубежье 16.07.2020 14:58

Премьер-министр Франции объявил об обязательном ношении масок в общественных помещениях

Глава правительства Франции Жан Кастекс заявил в четверг в сенате, что использование защитных масок "со следующей недели" будет обязательным во всех общественных помещениях, сообщает парижская газета "Фигаро".

Издание напоминает, что накануне премьер сказал в интервью газете "Паризьен" что такая мера будет введена в стране не позднее 1 августа.

"Фигаро" отмечает, что ускорение применения такой меры связано с адресованной правительству критикой: если маски способны сдержать распространение эпидемии, то не стоит ждать еще полмесяца.

В свою очередь официальный представитель правительства объяснил, что "идет юридическая и техническая работа" по этому вопросу. Предстоит ясно определить, что считать "закрытым общественным пространством", и подготовить на местах реализацию этого решения.

Также необходимо определиться, кто и на каком уровне может наказывать за нарушения нового правила. Кого должны штрафовать: клиентов или владельцев помещений? Все эти вопросы находятся в компетенции МВД.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 14 июля заявил в телеинтервью: "Я хотел бы, чтобы в ближайшие недели маски стали обязательными во всех общественных помещениях. Мы знаем, что на транспорте это происходит очень успешно. Но это недостаточно упорядочено в общественных помещениях".

По его словам, это все должно быть лучше организовано, в частности, в список мест с обязательным ношением масок должны быть включены магазины.

"Я рекомендую всем нашим согражданам, которые слушают нас, как можно чаще носить маски, когда они вне дома, и особенно, когда они находятся в закрытых местах", - призвал Макрон.

Он сообщил, что власти будут изучать ситуацию, но, вероятно, с 1 августа сделают это правило для общественных помещений полностью обязательным. Единые правила на этот счет будут введены по всей Франции.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАСКИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]