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Дальнее зарубежье 16.07.2020 19:45

Суд ЕС запретил трансфер персональных данных в США

Тысячи компаний могут быть вынуждены перестать хранить информацию о резидентах Европейского союза на серверах в США в связи с решением Европейского суда, который постановил, что трансфер данных подвергает европейцев риску слежки со стороны властей США.

Неожиданное решение Европейского суда в Люксембурге, которое отменяет заключенное между ЕС и США соглашение о передаче данных, известное как Privacy Shield, является победой для активистов в области защиты частной информации, которые выступают против хранения данных о европейских гражданах в США, пишет The Wall Street Journal.

Между тем оно создаст юридические препятствия и может привести к сбоям операций тысяч транснациональных компаний, которые ведут свою деятельностью в США и Европе.

В зависимости от того, как будет применяться постановление суда, некоторые из них, включая технологических гигантов Facebook Inc., Alphabet Inc. и Apple Inc., могут быть поставлены перед выбором: перенести дата-центры в Европу, что является дорогостоящим процессом, или прекратить вести бизнес в регионе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЕС, США, ДАННЫЕ, ПЕРЕДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]