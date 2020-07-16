Суд ЕС запретил трансфер персональных данных в США

Тысячи компаний могут быть вынуждены перестать хранить информацию о резидентах Европейского союза на серверах в США в связи с решением Европейского суда, который постановил, что трансфер данных подвергает европейцев риску слежки со стороны властей США.
Неожиданное решение Европейского суда в Люксембурге, которое отменяет заключенное между ЕС и США соглашение о передаче данных, известное как Privacy Shield, является победой для активистов в области защиты частной информации, которые выступают против хранения данных о европейских гражданах в США, пишет The Wall Street Journal.
Между тем оно создаст юридические препятствия и может привести к сбоям операций тысяч транснациональных компаний, которые ведут свою деятельностью в США и Европе.
В зависимости от того, как будет применяться постановление суда, некоторые из них, включая технологических гигантов Facebook Inc., Alphabet Inc. и Apple Inc., могут быть поставлены перед выбором: перенести дата-центры в Европу, что является дорогостоящим процессом, или прекратить вести бизнес в регионе.
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