В Белоруссии за сутки выявлено 180 случаев коронавируса, пять пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 16 июля зарегистрированы 65 тыс. 623 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 180 случаев против 174 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 485 (на 15 июля - 480) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 16 июля выздоровели и выписаны 56 тыс. 915 пациентов (на 15 июля - 56 тыс. 379), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за стуки составил 536 человек.

По данным Минздрава, всего проведено 1 млн 162 тыс. 280 тестов на коронавирусную инфекцию (на 15 июля - 1 млн 151 тыс. 734).