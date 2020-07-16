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СНГ 16.07.2020 14:49

В Белоруссии за сутки выявлено 180 случаев коронавируса, пять пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 16 июля зарегистрированы 65 тыс. 623 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 180 случаев против 174 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 485 (на 15 июля - 480) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 16 июля выздоровели и выписаны 56 тыс. 915 пациентов (на 15 июля - 56 тыс. 379), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за стуки составил 536 человек.

По данным Минздрава, всего проведено 1 млн 162 тыс. 280 тестов на коронавирусную инфекцию (на 15 июля - 1 млн 151 тыс. 734).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]