Азербайджан созвал спецсессию Движении неприсоединения для информирования стран о провокациях Армении на границе

Азербайджан, как действующий председатель в Движении неприсоединения, созвал специальную сессию организации для информирования стран-членов о провокациях Армении на границе с Азербайджаном, заявил помощник президента - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Всем международным организациям отправлены ноты о провокациях Армении на границе с Азербайджаном. В том числе созвана специальная сессия Движения неприсоединения с целью проинформировать страны-члены о ситуации на границе", - сказал Гаджиев на брифинге в четверг.

По его словам, Постоянный совет ОБСЕ сегодня проведет заседание по этому вопросу. "В нем ожидается участие и сопредседателей МГ ОБСЕ", - добавил он.

При этом он подчеркнул, что военные действия Армении на границе с Азербайджаном являются целенаправленной провокацией.

А.Азизов