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Внешняя политика 16.07.2020 14:54

Азербайджан созвал спецсессию Движении неприсоединения для информирования стран о провокациях Армении на границе

Азербайджан, как действующий председатель в Движении неприсоединения, созвал специальную сессию организации для информирования стран-членов о провокациях Армении на границе с Азербайджаном, заявил помощник президента - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Всем международным организациям отправлены ноты о провокациях Армении на границе с Азербайджаном. В том числе созвана специальная сессия Движения неприсоединения с целью проинформировать страны-члены о ситуации на границе", - сказал Гаджиев на брифинге в четверг.

По его словам, Постоянный совет ОБСЕ сегодня проведет заседание по этому вопросу. "В нем ожидается участие и сопредседателей МГ ОБСЕ", - добавил он.

При этом он подчеркнул, что военные действия Армении на границе с Азербайджаном являются целенаправленной провокацией.

А.Азизов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРОВОКАЦИЯ, ДЕЙСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]