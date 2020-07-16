На горящем десантном корабле ВМС США усилился крен, с его борта выведены пожарные

На горящем уже пятый день американском универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) ("Боном Ричард") на военно-морской базе в Сан-Диего (штат Калифорния) усилился крен, сообщили ВМС США.

С корабля и пирса, около которого он стоит, выведены все пожарные команды.

"В целях предосторожности весь персонал был выведен с корабля и пирса в связи с изменением крена корабля", - говорится в сообщении.

Согласно фотографиям, корабль накренился на правый борт в сторону пирса и носовую часть.

Американские эксперты отмечают, что это, возможно, произошло в результате залива корабля большим количеством воды, которую не успевают откачивать спасательные службы. При этом указывается, что полностью утонуть корабль не может, так как глубина около пирса составляет около десяти метров.

Как ранее сообщали местные СМИ, в результате пожара на авианесущем универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard обрушилась часть взлетной палубы. На снимках, сделанных с вертолета ВМС, видны огромные участки палубы, обвалившиеся вовнутрь корпуса.

Пострадала одна из двух надстроек на его палубе, в частности, мостик и мачта, которая обвалилась.

На 255-метровом корабле продолжается операция по тушению пожара. Несмотря на предпринимаемые усилия, погасить его пока не удается. Пожар продолжает бушевать в двух очагах - в кормовой и носовой частях.

В операции пожаротушения, помимо многочисленных буксиров, поливающих корабль из пожарных стволов, задействовано три вертолета, сбрасывающих на него воду.

Командование надводных сил Тихоокеанского флота США сообщило, что, по меньшей мере, уже 63 человека, в том числе 40 военных и 23 гражданских лица, пострадали в ходе тушения пожара.

Сообщение о пожаре поступило в 08:30 по местному времени в воскресенье (19:30). Причина возгорания пока неизвестна. Оно произошло в грузовом отсеке корабля на нижней палубе Deep V, где хранится большое количество имущества и техники морской пехоты.

Ситуация осложняется наличием более 3,5 тыс. тонн топлива на борту корабля, которое находится двумя палубами ниже, сказал контр-адмирал Филип Собек, командующий 3-й экспедиционной ударной группой, в состав которой входит USS Bonhomme Richard. По его словам, пожарные команды делают все, чтобы огонь не распространился туда.

Начальник пожарной охраны Сан-Диего Колин Стоуэлл заявил, что пожар на корабле может продолжаться несколько дней, "когда дойдет до его ватерлинии".

Универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard (LHD 6) находится на военно-морской базе в Сан-Диего на завершающем этапе двухлетнего периода модернизации, в результате которой его планировалось оснастить новейшими истребителями пятого поколения с вертикальным взлетом F-35B.

На время работ на нем была отключена пожарная сигнализация.

На момент возникновения пожара на борту корабля находилось около 160 матросов и офицеров. Общая численность команды корабля составляет тысячу моряков.