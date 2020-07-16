В Азербайджане в четверг до 4 тыс. человек записались в добровольцы для призыва в армию - глава профильной службы

Государственная служба мобилизации и призыва на военную службу Азербайджана с утра четверга приняла заявления до 4 тыс. граждан страны, которые просятся на фронт, заявил глава ведомства генерал-лейтенант Арзу Рагимов.
"После речи президента страны Ильхама Алиева (в среду вечером - ИФ), где было сказано о добровольцах, в Службу поступили заявки от 4 тыс. граждан. Мы официально регистрируем этих молодых людей. При необходимости в первую очередь военные чиновники могут быть направлены в воинские части", - сказал Рагимов на пресс-конференции в четверг.
Он отметил, что есть группа лиц, которые обращаются в Государственную службу по электронной почте.
В свою очередь, помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на брифинге заявил, что армянские военные обстреливают азербайджанское мирное население на границе. "В тоже время сами армянские военные прячутся за спинами гражданских лиц", - добавил Гаджиев.
КС Азербайджана в конце июля рассмотрит вопрос защиты интересов вкладчиков 3 банков, находящихся в ликвидации
Банки в Азербайджане приобрели в четверг на валютном аукционе свыше $56 млн
SOCAR в I полугодии увеличила производство автобензина на 0,7%, дизеля - на 4,9%
COVID-19 мутирует медленнее гриппа, вакцина может быть эффективна в течение многих лет - НИИ гриппа
Минобороны Азербайджана обладает достаточными резервами в банки крови
На Украине заболели Covid-19 еще 848 человек, 18 скончались - СНБО
ИВ Гусара направит свыше 1 млн манатов на благоустройство и ремонт дорог
ИВ Абшеронского района направит 276 тыс. манатов на ремонт жилфонда Хырдалана
ИВ Сальянского района направит около 600 тыс. манатов на капремонт дорог
Кремлю неизвестно о воющих в Ливии организованных группах россиян - Песков
Французский премьер объявил об обязательном ношении масок в общественных помещениях
Грузия намерена открыть границу всем иностранцам, которые намерены жить и работать в стране не менее полугода
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР организации канала связи между ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) и ЦБ РФ
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по продлению лицензий для ПО «Imperva v1000 Application Firewall Virtual Appliance»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог