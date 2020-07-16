В Азербайджане в четверг до 4 тыс. человек записались в добровольцы для призыва в армию - глава профильной службы

Государственная служба мобилизации и призыва на военную службу Азербайджана с утра четверга приняла заявления до 4 тыс. граждан страны, которые просятся на фронт, заявил глава ведомства генерал-лейтенант Арзу Рагимов.

"После речи президента страны Ильхама Алиева (в среду вечером - ИФ), где было сказано о добровольцах, в Службу поступили заявки от 4 тыс. граждан. Мы официально регистрируем этих молодых людей. При необходимости в первую очередь военные чиновники могут быть направлены в воинские части", - сказал Рагимов на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что есть группа лиц, которые обращаются в Государственную службу по электронной почте.

В свою очередь, помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на брифинге заявил, что армянские военные обстреливают азербайджанское мирное население на границе. "В тоже время сами армянские военные прячутся за спинами гражданских лиц", - добавил Гаджиев.