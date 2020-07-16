Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9389 RUR   0.024 GBR   2.1349 TRY   0.2479

Цена на нефть

15.07   $/bbl WTI 41.20 0.91 Brent 43.79 0.89

Погода в Баку

  ночь день

Регион 16.07.2020 15:16

Грузия намерена открыть границу всем иностранцам, которые намерены жить и работать в стране не менее полугода

Межведомственный координационный совет по борьбе с COVID-19 при правительстве Грузии принял решение разрешить въезд всем иностранным бизнесменам и самозанятым гражданам, которые намерены провести в Грузии не менее шести месяцев, сообщила в четверг журналистам глава Минэкономразвития Грузии Натия Турнава.

"Согласно проекту, правительство Грузии в исключительном порядке разрешит таким гражданам из всех стран пересекать границу, если они будут оставаться в Грузии не менее шести месяцев", - сказала Турнава.

Она отметила, что в рамках проекта разработана платформа для приема заявок, которой могут воспользоваться желающие приехать в Грузию на длительный период времени. В частности, они должны будут представить личную информацию, справку о работодателе, подтверждение о прохождении обязательного 14-дневного карантина по коронавирусу.

Власти Грузии рассчитывали 1 июля открыть страну для туристов и восстановить приостановленное с 21 марта регулярное международное авиасообщение с другими странами, однако это решение из-за эпидемиологической ситуации в стране и мире было отложено до конца июля.

По последним данным, в Грузии официально зафиксировано 1006 заражений коронавирусом COVID-19, выздоровели 883 человека, скончались 15 человек. Под наблюдением врачей в стационарах остаются 244 пациентов, в режиме карантина находятся 5 тыс. 640 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ИНОСТРАНЦЫ, ВЪЕЗД, РЕЖИМ


Похожие новости


В Грузии с 1 марта придется страховать автомобили с иностранными номерами, чтобы передвигаться по территории республики

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]