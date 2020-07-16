COVID-19 мутирует медленнее гриппа, вакцина может быть эффективна в течение многих лет - НИИ гриппа

НИИ гриппа им. Смородинцева начнет испытывать вакцину от коронавируса на добровольцах в 2021 году, сообщил и.о. директора учреждения Дмитрий Лиознов.
"Наша вакцина сейчас на стадии доклинических исследований на животных. Этот период будет длиться несколько месяцев, и только после этого мы будем переходить к человеку. Если вакцина покажет свою эффективность и будет безопасна, то в феврале 2021 года мы планируем включить в исследования здоровых добровольцев, которых будем прививать и наблюдать до конца следующего года", - сказал Лиознов на пресс-конференции в четверг.
По его словам, за полтора месяца принять участие в испытаниях вакцины изъявили желание более 2 тыс. человек, однако подавляющее большинство решило ограничиться начальной фазой исследований.
"Когда мы стали опрашивать потенциальных участников, большая часть предпочла первую фазу, но я уверен, что и на третью фазу будет достаточно желающих", - отметил Лиознов.
Он добавил, что ожидает разработки эффективных отечественных и зарубежных вакцин до конца 2020 года.
"Возможно, в сентябре какие-то ограниченные партии поступят в медицинские учреждения, и дальше уже будет решаться, кто в первую очередь будет прививаться. И до Нового года, возможно, несколько отечественных вакцин будут доступны для профилактики", - сказал Лиознов.
В свою очередь заместитель директора НИИ гриппа Дарья Даниленко подчеркнула, что новый коронавирус изменяется очень медленно, поэтому вакцины от него будут эффективны в течение многих лет.
"Сейчас мы увидели фантастический прогресс в области генетики коронавирусов (...) Такой огромный массив данных позволяет утверждать, что этот коронавирус изменяется гораздо медленнее, чем вирус гриппа, и это дает надежду на то, что вакцины, которые разрабатываются, пригодятся нам на протяжении многих лет и, может быть, десятилетий", - сказала она.
"Нет никаких оснований полагать, что, пока вакцина проходит стадии клинических испытаний, она станет неактуальна", - добавила Даниленко.
Президент Алиев отправил в отставку главу МИД Азербайджана
В Азербайджане в четверг до 4 тыс. человек записались в добровольцы для призыва в армию - глава профильной службы
Азербайджан созвал спецсессию Движении неприсоединения для информирования стран о провокациях Армении на границе
КС Азербайджана в конце июля рассмотрит вопрос защиты интересов вкладчиков 3 банков, находящихся в ликвидации
Банки в Азербайджане приобрели в четверг на валютном аукционе свыше $56 млн
SOCAR в I полугодии увеличила производство автобензина на 0,7%, дизеля - на 4,9%
ИВ Гусара направит свыше 1 млн манатов на благоустройство и ремонт дорог
ИВ Абшеронского района направит 276 тыс. манатов на ремонт жилфонда Хырдалана
ИВ Сальянского района направит около 600 тыс. манатов на капремонт дорог
Кремлю неизвестно о воющих в Ливии организованных группах россиян - Песков
Французский премьер объявил об обязательном ношении масок в общественных помещениях
Грузия намерена открыть границу всем иностранцам, которые намерены жить и работать в стране не менее полугода
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР организации канала связи между ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) и ЦБ РФ
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по продлению лицензий для ПО «Imperva v1000 Application Firewall Virtual Appliance»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог