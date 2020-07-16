Президент Алиев отправил в отставку главу МИД Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг отправил в отставку главу МИД страны Эльмара Мамедъярова.
Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.
Другим распоряжением главой МИД назначен Джейхун Байрамов. В связи с этим Байрамов освобожден с должности министра образования Азербайджана.
Накануне президент Ильхам Алиев подверг жесткой критике деятельность Мамедъярова на посту главы МИД.
В частности, Алиев заявил, что 12 июля, когда ВС Армении начали обстрел азербайджанских позиций на границе, ему не удалось найти на рабочем месту главу МИД.
Кроме этого, Алиев подверг критике Мамедъярова за то, что в условиях военного конфликта с Арменией, обсуждал с главой МИД сотрудничество в вопросах борьбы с коронавирусом.
Мамедъяров возглавлял внешнеполитическое ведомство Азербайджана со 2 апреля 2004 года.
Джейхун Азиз оглы Байрамов родился в 1973 году в Баку. Окончил Азербайджанский Государственный Экономический Университет по специальности "Экономист", Азербайджанский Университет по специальности "Юрист".
В 1996-2000 гг. работал на различных должностях в Министерстве по Налогам. В 2000-2002 был юристом компании Salans Hertzfeld & Heilbronn (Baku) Limited", в 2002-2013 гг. директором юридической компании "OMNI".
В 2004-2012 гг. ежегодно включался в список ведущих юристов в сфере налогообложения и гражданского права в Азербайджане ведущими мировыми юридическими изданиями "Chambers Global", "IFLR1000" и "Legal500".
С 30 мая 2013 года до 12 августа 2013 года работал в должности директора аппарата Министерства Образования, и в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 12 августа 2013 года был назначен заместителем министра образования.
С 23 апреля 2018 года - министр образования. Женат, имеет двух детей.
А.Азизов
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