Кассационный суд Иордании накануне принял решение о роспуске движения "Братья-мусульмане" (запрещено в РФ) в королевстве, сообщает в четверг общеарабский телеканал "Аль-Арабийя".
Согласно информации телеканала, судьи проголосовали за такой вердикт, поскольку "Братья-мусульмане" не уточнили свой юридический статус в соответствии с требованием иорданского закона.
Телеканал отмечает, что этому решению предшествовал иск "Братьев-мусульман" против отколовшейся от нее в 2015 году "реформистской" группы под названием "Общество Братьев-мусульман" (MBS): "Братья-мусульмане" требовали отменить передачу имущества и земельных владений MBS, которая получила легальный статус в 2015 году.
"Аль-Арабийя" уточняет, что обе группы боролись за влияние в Иордании, а между тем, решение суда распустить "Братьев-мусульман" было принято в преддверии парламентских выборов в стране. При этом партия "Фронт исламского действия", получившая 10 мест в парламенте на выборах 2016 года, связана с "Братьями-мусульманами", напоминает телеканал.
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