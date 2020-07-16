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Дальнее зарубежье 16.07.2020 20:32

Суд в Иордании потребовал распустить "Братьев-мусульман"

Кассационный суд Иордании накануне принял решение о роспуске движения "Братья-мусульмане" (запрещено в РФ) в королевстве, сообщает в четверг общеарабский телеканал "Аль-Арабийя".

Согласно информации телеканала, судьи проголосовали за такой вердикт, поскольку "Братья-мусульмане" не уточнили свой юридический статус в соответствии с требованием иорданского закона.

Телеканал отмечает, что этому решению предшествовал иск "Братьев-мусульман" против отколовшейся от нее в 2015 году "реформистской" группы под названием "Общество Братьев-мусульман" (MBS): "Братья-мусульмане" требовали отменить передачу имущества и земельных владений MBS, которая получила легальный статус в 2015 году.

"Аль-Арабийя" уточняет, что обе группы боролись за влияние в Иордании, а между тем, решение суда распустить "Братьев-мусульман" было принято в преддверии парламентских выборов в стране. При этом партия "Фронт исламского действия", получившая 10 мест в парламенте на выборах 2016 года, связана с "Братьями-мусульманами", напоминает телеканал.

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Тэги: ИОРДАНИЯ, СУД, ЭКСТРЕМИСТЫ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]