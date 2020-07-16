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Дальнее зарубежье 16.07.2020 18:27

Китай будет соблюдать первую фазу торговой сделке с США, но ответит на угрозы Вашингтона - МИД КНР

Китай будет придерживаться условий первой фазы торгового соглашения с США, но даст ответ на давление со стороны Вашингтона, заявила на брифинге в четверг представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы всегда исполняем наши обязательства, но мы знаем, что некоторые в США давят на Китай и его третируют. Как независимое суверенное государство, Китай должен ответить на эти запугивающие действия американской стороны: мы должны сказать "нет", мы должны предпринять ответные шаги, продемонстрировать реакцию", - приводят ее слова западные СМИ.

Также она назвала действия США против китайской компании Huawei "грязной игрой", а возможный полный запрет на въезд членов Коммунистической партии Китая (КПК) и членов их семей в США - "жалким".

Кроме этого, она охарактеризовала "как величайшую ложь столетия" утверждения США о нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

В середине января США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки. Однако в конце июня американская газета The Wall Street Journal писала: Пекин стремится донести до Вашингтона мысль о том, что чрезмерное вмешательство Штатов в дела КНР может поставить под угрозу закупку Китаем американской продукции агропромышленного комплекса, а также других товаров, в рамках первой фазы торговой сделки.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует новые переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения.

Между тем, в минувший вторник Трамп сообщил, что подписал закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга. Он пояснил, что помимо закона, переданного ему на подпись Конгрессом, речь идет об указе, отменяющем привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. В частности, это приведет к прекращению торговых преференций и к прекращению передачи туда американских технологий.

Ранее обе палаты Конгресса одобрили законопроект, предусматривающий санкции против официальных лиц, имеющих отношение к недавно принятому Закону о национальной безопасности Гонконга. В США считают, что этот закон нарушает особый статус Гонконга и лишает его жителей ряда свобод.

В минувшую среду МИД Китая вызвал посла США в КНР Терри Бренстэда и заявил ему протест в связи санкциями.

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Тэги: КИТАЙ, США, СДЕЛКА, СОБЛЮДЕНИЕ


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