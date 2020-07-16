Впервые после начала пандемии саммит ЕС проводится в очном режиме

Улучшение ситуации с пандемией в Европе позволило впервые после всеобщего локдауна провести саммит ЕС 17-18 июля в очном режиме, с личным присутствием глав государств и правительств 27 стран союза.

"ЕС на пути возвращения к обычному режиму работы, - рассказал журналистам на условии анонимности высокопоставленный чиновник ЕС. - Приняты необходимые меры для защиты здоровья государственных лидеров и их советников. Сокращено число участников совещания, обеспечены требования социальной дистанции".

Обычно в зале заседаний каждого лидера страны сопровождают 19 человек персонала. На этот раз только шесть советников и помощников могут вместе с главой делегации войти в здание "Европа". Размещение в залах для переговоров будет организовано так, чтобы расстояние между участниками было не менее полутора метров.

Лидеры встретятся в центральном зале на пятом этаже здания "Европа", в обиходе - "зале номер пять". Имея площадь 850 квадратных метров, он вмещает в обычное время 330 человек. В пятницу на пленарном заседании в нем будут находиться 31 человек.

Глава Евросовета Мишель в письме главам государств и правительств попросил их надеть маски в начале встречи, когда социальную дистанцию будет трудно соблюсти, и надевать их всякий раз в течение саммита в подобных ситуациях, например, в перерывах.

Не будет никаких рукопожатий по прибытии, делегации будут разделены: лидеры стран пройдут от автомобилей в подъезд VIP здания "Европа", сопровождающие лица - через соседний корпус "Юстус Липсиус".

Обычно на саммитах в залах пресс-центра и атриуме корпуса "Юстус Липсиус" работают до полутора тысяч журналистов. На этот раз только небольшой пул телевизионных операторов и фоторепортеров, согласованный с Ассоциацией международной прессы в Брюсселе (АПИ), будет допущен на саммит. Прессе для вопросов и ответов остаются виртуальные итоговые пресс-конференции.