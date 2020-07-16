Рухани в телефонном разговоре с Путиным подтвердил приверженность Ирана СВПД - Кремль

По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, сообщила в четверг пресс-службы Кремля.
По ее данным, Рухани и Путин проинформировали друг друга о принимаемых мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Условлено о продолжении сотрудничества в борьбе с пандемией, в том числе по линии министерств здравоохранения.
"Подробно обсуждены различные аспекты выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Владимир Путин подчеркнул, что СВПД остается важным соглашением, способствующим обеспечению глобальной стабильности и безопасности", - говорится в сообщении.
"Хасан Рухани подтвердил приверженность Ирана СВПД и готовность к равноправному и конструктивному взаимодействию как со всеми его участниками, так и в рамках МАГАТЭ, а также поблагодарил Владимира Путина за последовательную российскую позицию в пользу сохранения и реализации ядерной договоренности", - сообщила пресс-служба.
По ее данным, при обмене мнениями по положению дел в Сирии лидеры отметили своевременность решений по итогам организованной 1 июля с.г. по инициативе иранской стороны трехсторонней видеоконференции глав государств-гарантов Астанинского процесса.
"В этом контексте выражен обоюдный настрой на дальнейшую тесную координацию в целях достижения долгосрочного мира и улучшения гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской Республике", - говорится в сообщении.
Затронут ряд актуальных тем двусторонней повестки дня, включая реализацию крупных совместных проектов в сфере энергетики.
Президент Ирана поздравил Путина с успешным проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях, говорится в сообщении.
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