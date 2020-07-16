Шри-Ланка может открыть границы для российских туристов 15 августа

Шри-Ланка может начать прием иностранных туристов, в том числе из России с 15 августа, если число зараженных коронавирусом в стране не начнет стремительно расти, заявил в четверг посол республики в России Михалгаланде Дураге Ламаванса.
"Изначально мы планировали открыть страну 15 июля, затем перенесли срок на 1 августа. Несколько дней назад на Шри-Ланке произошла вспышка коронавируса в реабилитационном центре для страдающих от наркотической зависимости. Мы сразу приняли все необходимые меры предосторожности, но, скорее всего, открытие страны для туристов будет отложено еще примерно на две недели, возможно до 15 августа", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).
Как отметил Ламаванса, власти Шри-Ланки прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее открыть границы для иностранных гостей. Однако, по словам посла, принимать их можно будет только с соблюдением всех мер предосторожности.
"Сейчас мы обсуждаем, как предоставлять необходимые услуги всем приезжающим туристам, в том числе россиянам. Дело в том, что во время пребывания на Шри-Ланке, туристы должны будут сдать тест на коронавирус 3 или 4 раза. Отели, в которых они будут останавливаться, должны соблюдать все санитарные меры безопасности. За этим будут внимательно следить органы здравоохранения. Вместимость транспорта сократится на 50%", - рассказал он.
Отвечая на вопрос о введении платы в $100 за оформление электронной визы (ЕТА) на Шри-Ланку, посол пояснил, что эта мера была связана с ростом расходов, которые несет правительство в связи с новыми протоколами безопасности и тестированием туристов на коронавирус.
"После терактов, произошедших в пасхальное воскресенье в прошлом году, у нас резко сократилось количество туристов. И спустя пару месяцев именно российские туристы первыми решились поехать на Шри-Ланку. После этого туризм пошел в рост, что очень помогло нашей стране. Республика разрешила оформлять визы онлайн и сделала их бесплатными. И если Шри-Ланка снова сделает визу бесплатной для какой-либо страны, то Россия будет первой", - подчеркнул посол.
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