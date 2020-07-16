Президент Молдавии осудил инициативу оппозиции отправить в отставку правительство

Инициатива оппозиции об отставке правительства Молдавии не отвечает интересам граждан, заявил президент страны Игорь Додон.
"Правительство Иона Кику справляется с ситуацией в тяжелых условиях, вызванных пандемией, а то, что происходит сейчас в парламенте, не имеет ничего общего с интересами граждан. Они ждут от депутатов всех партий, чтобы те были ближе к народу и решали проблемы, с которыми люди сталкиваются из-за пандемии, засухи и экономического кризиса, а не занимались политическими разборками в законодательном органе", - сказал Додон в четверг журналистам.
"Попытки отправить в отставку правительство, после того, как оно на днях приняло очень важные решения для пенсионеров, медработников, аграриев, госслужащих, когда запущен процесс возврата аэропорта в собственность государства, и есть реальные результаты в расследовании и привлечении к ответственности виновников кражи миллиарда, выглядят либо политической авантюрой со стороны правых партий, либо сговором с олигархическими силами, которые хотят вернуть контроль над государственными институтами", - заявил президент.
"Мы не позволим олигархическим силам вновь захватить государство", - заверил Додон.
Фракции правых партий "Платформа DA" и "Действие и солидарность" (PAS) в четверг внесли в парламент проект резолюции о вотуме недоверия правительству. Он должен быть рассмотрен парламентом на следующей неделе.
Отставка правительства принимается голосами не менее 51 депутата из 101. В настоящее время у правящей коалиции социалистов и демократической партии - 51 мандат, оппозиции не хватает голосов для принятия вотума недоверия. Демпартия заявила в четверг, что не поддержит вотум недоверия правительству.
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