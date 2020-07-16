Лондон ведет уголовное расследование в связи с попытками РФ вмешаться в выборы 2019 года - глава МИД Великобритании

Британские власти ведут уголовное расследование в связи с "почти несомненными" попытками РФ вмешиваться в выборы 2019 года, говорится в опубликованном в четверг заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба для парламента.
"Идет уголовное расследование, и в данный момент для нас было бы неподходящим говорить что-либо помимо этого", - отмечается в документе.
"(Британское - ИФ) правительство сохраняет за собой право в будущем предпринимать ответные надлежащие меры", - также говорится в заявлении.
В то же время Рааб признал, что "свидетельств широкомасштабной кампании против общенациональных выборов в Великобритании нет", но подчеркнул, что всякое вмешательство в британский демократический процесс неприемлемо.
Кроме того, министр высказался в поддержку заявлений властей ФРГ, обвинивших российскую сторону в кибератаках на Бундестаг в 2015 году.
Ранее в четверг комитет по безопасности и разведке палаты общин парламента Великобритании объявил, что доклад о предполагаемом влиянии России на британскую политику будет обнародован в следующую среду 22 июля.
Парламентский доклад о предполагаемых попытках России оказать влияние на британскую политику был подготовлен еще в ноябре прошлого года, но его публикацию неоднократно откладывали. За это премьер-министра Британии Бориса Джонсона неоднократно критиковали. Джонсон уже ознакомился с докладом еще в декабре 2019 года и дал "зеленый свет" на его обнародование. При этом Джонсон уверял, что у него нет никаких доказательств того, что Россия вмешивалась в британскую политику.
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