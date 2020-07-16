В Азербайджане за сутки выявлено около 500 новых случая COVID-19, 8 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 493 человек, сообщает оперативный штаб.

В последний раз менее 500 зараженных в Азербайджане имело место 22 июня (478 случаев).

"В то же время выздоровело 561 человек", - подчеркивает штаб.

Это является рекордным показателем вылечившихся на сутки.

Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 8 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 26,165 тыс., число вылечившихся - 17,256 тыс., скончались -334.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 8,575 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 8,722 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 601,5 тыс. тестов.

Н.Аббасова