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Оборона 16.07.2020 17:11

Командующий ВВС Азербайджана обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию на азербайджано-армянской границе

Командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Азербайджана генерал-лейтенант Рамиз Таиров провел встречу в Анкаре с министром обороны Турции Хулуси Акаром, сообщают турецкие СМИ.

Стороны обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе и атаки со стороны армянских военных на азербайджанские позиции.

Акар заявил, что после атак со стороны Армении на Азербайджан провел переговоры с министром обороны Закиром Гасановым и сообщил, что в Турции пристально следят за развитием ситуации на границе между двумя странами.

"Турция резко осуждает эти атаки на Азербайджан со стороны Армении и глубоко переживает боль утраты азербайджанских военных. Мы уверены, что их кровь не останется на земле. Мы говорили на каждой платформе, что не примем незаконную и необоснованную оккупацию Нагорного Карабаха Арменией", - сказал Акар.

Он также подчеркнул, что Турция, как государство и ВВС страны, как и прежде, готовы сделать все необходимое для поддержки Азербайджана.

"В этом никто не должен сомневаться. Армяне попадут в ловушку, которую сами же устроили, в ней задохнутся и ответят за содеянное", - подчеркнул министр

Н.Аббасова

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНА, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]