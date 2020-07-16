Командующий ВВС Азербайджана обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию на азербайджано-армянской границе

Командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Азербайджана генерал-лейтенант Рамиз Таиров провел встречу в Анкаре с министром обороны Турции Хулуси Акаром, сообщают турецкие СМИ.

Стороны обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе и атаки со стороны армянских военных на азербайджанские позиции.

Акар заявил, что после атак со стороны Армении на Азербайджан провел переговоры с министром обороны Закиром Гасановым и сообщил, что в Турции пристально следят за развитием ситуации на границе между двумя странами.

"Турция резко осуждает эти атаки на Азербайджан со стороны Армении и глубоко переживает боль утраты азербайджанских военных. Мы уверены, что их кровь не останется на земле. Мы говорили на каждой платформе, что не примем незаконную и необоснованную оккупацию Нагорного Карабаха Арменией", - сказал Акар.

Он также подчеркнул, что Турция, как государство и ВВС страны, как и прежде, готовы сделать все необходимое для поддержки Азербайджана.

"В этом никто не должен сомневаться. Армяне попадут в ловушку, которую сами же устроили, в ней задохнутся и ответят за содеянное", - подчеркнул министр

Н.Аббасова