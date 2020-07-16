Хуситы разрешат экспертам ООН подняться на борт танкера Safer

Совет Безопасности ООН, рассмотрев вопрос о состоянии танкера Safer, стоящего на рейде в районе йеменского порта Рас Иса, призвал хуситов способствовать скорейшему доступу международных специалистов на борт судна для оценки его технического состояния.

СБ ООН выразил глубокую озабоченность по поводу возможной экологической и гуманитарной катастрофы в Красном море в результате разгерметизации танкера с 1 млн баррелей нефти на борту.

По данным арабских СМИ, участники заседания были проинформированы о готовности хуситов разрешить доступ специалистам ООН к танкеру для инспекции. Они призвали их как можно быстрее перейти к конкретным действиям, включая выдачу необходимых разрешений на въезд и безопасную транспортировку к месту швартовки танкера.

Safer уже около пяти лет стоит на рейде в семи километрах от порта Рас Иса в провинции Ходейда на побережье Красного моря. Столицу провинции - порт Ходейда контролируют хуситы, которые до сих пор не позволяли экспертам ООН провести инспекцию танкера,

Его техническое состояние далеко от идеального: в машинном отсеке появилась вода, многие узлы, механизмы и переборки покрыты ржавчиной. Эксперты предлагают сначала разгрузить танкер, а затем отправить его на утилизацию.

Хуситы - движение мусульман-шиитов, сторонники которого исповедуют зейдитский мазхаб (одна из правовых школ в исламе, не входящая в четыре основные школы, признаваемые большинством мусульманских богословов). Они проживают преимущественно на севере Йемена, и, по некоторым оценкам, составляют около трети из 24,4 млн населения страны. Движение хуситов получило свое название в честь самопровозглашенного имама Хусейна аль-Хуси, который поднял антиправительственное восстание в 2004 г., обвинив власти страны в дискриминации шиитского населения. После гибели аль-Хуси руководить стал его брат Абдель Малик аль-Хуси.

В сентябре 2014 г. хуситы и правительство Йемена при посредничестве ООН подписали мирное соглашение, однако уже в декабре 2014 г., несмотря на подписанный документ хуситы продолжили вооруженную борьбу.

В начале января 2015 г. правительство Йемена подготовило проект конституции, которая предусматривает разделение страны на шесть провинций. При этом разделении хуситы лишаются стратегически важного для них портового города Ходейда. Недовольство проектом конституции подтолкнуло хуситов вновь оказать силовое воздействие на власти страны.