Азербайджан готов к компромиссам с ЕС по новому соглашению о партнерстве, но будет максимально защищать свои интересы - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает наличие возможностей для компромисса в переговорах с ЕС по новому соглашению о стратегическом партнерстве.
"Я думаю, что есть место для компромисса. Но должны быть добрые намерения и взаимная воля. У азербайджанской стороны есть такая воля. Я надеюсь, что эти переговоры будут успешно продолжены. Мы также должны принять во внимание, что сформирован новый состав Европейской комиссии, и нам, конечно же, необходимо более точно определить статус отношения ЕС к Азербайджану", - сказал Алиев в четверг, принимая нового министра иностранных дел Джейхуна Байрамова.
Алиев отметил, что Азербайджан должен поставить четкие цели, которые могут быть достигнуты и которые наилучшим образом отвечают интересам страны.
Президент подчеркнул, что большая часть соглашения уже согласована сторона. "Вам (Байрамову - ИФ) следует немедленно приступить к этому вопросу, а также к ряду других вопросов, которые еще на сегодняшний день не согласованы. Эти нерешенные вопросы мы не можем принять в такой форме, иначе для нас это было бы бессмысленным. Нам нужно подписать новое соглашение, чтобы в большей степени защитить и обеспечить наши интересы, как и другая сторона. Они хотят подписать это соглашение с Азербайджаном для защиты своих интересов. Это естественно. Но должно быть примирение этих интересов. Мы никогда не подпишем соглашение, которое нас не устраивает или может вызвать для нас какие-либо проблемы. Мы работаем над созданием лучших условий, лучших возможностей для сотрудничества и больших возможностей для наших людей. В противном случае было бы неправильно подписывать такое соглашение", - подчеркнул глава государства.
14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 декабря 2019 года заявил о том, что проект соглашения о стратегическом партнерстве согласован на 90%. При этом он подчеркнул о наличии разногласий между сторонами по двум ключевым моментам. По его словам, первый ключевой вопрос связан со сферой торговли. "Азербайджан сегодня не является членом Всемирной торговой организации (ВТО). Но я считаю, что время не настало для такого членства, так как основа нашего экспорта сегодня - это нефть и газ, кроме этого, нам нужно защищать внутренний рынок и внутренних производителей в сфере промышленности и АПК. Кроме этого, внутри ВТО сегодня имеется кризис: США пересматривают свое членство в нем, налицо факты торговых войн между отдельными странами. В таких условиях логичен и обоснован наш осторожный подход к вопросу членства в ВТО", - отметил он.
Вторым ключевым моментом Алиев назвал энергетику. "Это, прежде всего, касается цен на энергоресурсы. Нам предлагают продавать газ на экспорт по внутренней цене. Что это означает? Сегодня в Азербайджане 85% населения платит за газ по льготной цене, порядка 100 манат ($58) за 1 тыс. кубометров, тогда как в Европе цены составляют $300-500 за 1 тыс. кубометров. Получается, что нам надо резко увеличить внутреннюю цену, что неприемлемо, или экспортировать газ по цене в $58, что невозможно. Поэтому нам осталось согласовать эти два ключевых вопроса", - добавил Алиев.
Х.Насирзаде
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