Британия обвинила российских хакеров в попытке украсть вакцину от COVID-19

Национальный центр кибербезопасности Британии в четверг обвинил российских хакеров в попытке похитить информацию о разработке британской вакцины от коронавируса COVID-19.

"Официальные лица в британских спецслужбах сообщили, что российские киберагенты пытались атаковать организации, занимающиеся разработкой вакцин против коронавируса", - говорится в заявлении центра, распространенном на его сайте в четверг.

По данным британской стороны, за этим стоит группировка хакеров под названием APT29, которая атакует организации по всему миру.