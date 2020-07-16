Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9389 RUR   0.024 GBR   2.1349 TRY   0.2479

Цена на нефть

15.07   $/bbl WTI 41.20 0.91 Brent 43.79 0.89

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 16.07.2020 17:33

Британия обвинила российских хакеров в попытке украсть вакцину от COVID-19

Национальный центр кибербезопасности Британии в четверг обвинил российских хакеров в попытке похитить информацию о разработке британской вакцины от коронавируса COVID-19.

"Официальные лица в британских спецслужбах сообщили, что российские киберагенты пытались атаковать организации, занимающиеся разработкой вакцин против коронавируса", - говорится в заявлении центра, распространенном на его сайте в четверг.

По данным британской стороны, за этим стоит группировка хакеров под названием APT29, которая атакует организации по всему миру.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, РОССИЯ, ХАКЕРЫ, ОБВИНЕНИЕ


Похожие новости


Путин готов работать с любым избранным британским премьером, но считает странным способ избрания Экс-глава МИД Британии Джонсон сравнил убийство Хашкаджи с покушением на Скрипалей Песков удивился словам экс-главы британской разведки о его "содействии" победе Путина на президентских выборах в РФ Кремль не будет дискутировать со СМИ по теме подозреваемых Британией по "делу Скрипалей" - Песков Лондон отказывается обсуждать ситуацию в российско-британских отношениях, но соответствующее предложение Москвы остается в силе - Лавров Лондон в долгосрочной перспективе рассчитывает на конструктивные отношения с РФ - Мэй

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]