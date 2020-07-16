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Оборона 16.07.2020 17:40

Азербайджанский солдат погиб в четверг в ходе боев на границе с Арменией - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана заявило о гибели солдата сверхсрочника Исмайлова Назима в четверг в ходе боев с армянскими военными на границе.

Таким образом, в боях на границе с 12 июля погибли 12 азербайджанских солдат и офицеров.

В тоже время Минобороны Азербайджана сообщает об уничтожении до 20 армянских военных, средства радиоэлектронной борьбы, боевых постов, опорного пункта и одной бронированной техники.

"Азербайджанские подразделения осуществляют ответные мероприятия с целью подавления боевой активности противника", - подчеркивает оборонное ведомство.

А.Азизов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, БОИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]