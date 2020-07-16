Азербайджанский солдат погиб в четверг в ходе боев на границе с Арменией - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана заявило о гибели солдата сверхсрочника Исмайлова Назима в четверг в ходе боев с армянскими военными на границе.

Таким образом, в боях на границе с 12 июля погибли 12 азербайджанских солдат и офицеров.

В тоже время Минобороны Азербайджана сообщает об уничтожении до 20 армянских военных, средства радиоэлектронной борьбы, боевых постов, опорного пункта и одной бронированной техники.

"Азербайджанские подразделения осуществляют ответные мероприятия с целью подавления боевой активности противника", - подчеркивает оборонное ведомство.

А.Азизов