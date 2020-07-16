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Макроэкономика 16.07.2020 17:50

Лагард отмечает восстановление активности в еврозоне, но неопределенность остается крайне высокой

Ситуация в экономике еврозоны улучшилась в мае и июне, на что указывают статистические данные и опросы, однако темпы и масштабы восстановления остаются крайне неопределенными, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

"Поступающая с момента нашего прошлого заседания в начале июня информация сигнализирует о возобновлении экономической активности в еврозоне, однако ее уровень остается значительно ниже значений, преимущественно наблюдавшихся до пандемии коронавируса", - отметила она.

По словам Лагард, экономические индикаторы достигли низших значений в апреле и продемонстрировали существенное, хотя и неравномерное восстановление в два последующих месяца.

"В то же время, нынешние и ожидаемые потери рабочих мест и доходов и исключительно высокая степень неопределенности относительно ситуации с пандемией и прогноза экономики продолжают оказывать давление на потребительские расходы и инвестиции бизнеса", - сказала Лагард.

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Тэги: ЕВРОПА, ЭКОНОМИКА, ЕЦБ, ЛАГАРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]