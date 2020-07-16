Лагард отмечает восстановление активности в еврозоне, но неопределенность остается крайне высокой

Ситуация в экономике еврозоны улучшилась в мае и июне, на что указывают статистические данные и опросы, однако темпы и масштабы восстановления остаются крайне неопределенными, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

"Поступающая с момента нашего прошлого заседания в начале июня информация сигнализирует о возобновлении экономической активности в еврозоне, однако ее уровень остается значительно ниже значений, преимущественно наблюдавшихся до пандемии коронавируса", - отметила она.

По словам Лагард, экономические индикаторы достигли низших значений в апреле и продемонстрировали существенное, хотя и неравномерное восстановление в два последующих месяца.

"В то же время, нынешние и ожидаемые потери рабочих мест и доходов и исключительно высокая степень неопределенности относительно ситуации с пандемией и прогноза экономики продолжают оказывать давление на потребительские расходы и инвестиции бизнеса", - сказала Лагард.