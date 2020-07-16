Азербайджан использует беспилотники только для ударов по армянским военным - Минобороны

ВС Азербайджана используют БПЛА исключительно для ударов по армянским военным, заявил глава пресс-службы министерства обороны Вагиф Даргяхлы.

"Во-первых, как я уже сказал ранее, мы никогда не обстреливаем населенные пункты. Во-вторых, для наших БПЛА есть цели поважнее несчастного сельского жителя, например, позиции армянской армии. Этим мы и занимаемся", - заявил Даргяхлы агентству "Интерфакс-Азербайджан".

Глава пресс-службы ведомства также отметил, что распространенная представителем Минобороны Армении Арцруном Ованнисяном информация о том, что якобы в результате удара боевого беспилотника азербайджанской армии ранен житель села Чинари Тавушской области Армении Арамаис Овакимян, является абсурдной.

Х.Насирзаде