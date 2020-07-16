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Карабахский конфликт 16.07.2020 18:01

Азербайджан использует беспилотники только для ударов по армянским военным - Минобороны

ВС Азербайджана используют БПЛА исключительно для ударов по армянским военным, заявил глава пресс-службы министерства обороны Вагиф Даргяхлы.

"Во-первых, как я уже сказал ранее, мы никогда не обстреливаем населенные пункты. Во-вторых, для наших БПЛА есть цели поважнее несчастного сельского жителя, например, позиции армянской армии. Этим мы и занимаемся", - заявил Даргяхлы агентству "Интерфакс-Азербайджан".

Глава пресс-службы ведомства также отметил, что распространенная представителем Минобороны Армении Арцруном Ованнисяном информация о том, что якобы в результате удара боевого беспилотника азербайджанской армии ранен житель села Чинари Тавушской области Армении Арамаис Овакимян, является абсурдной.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]