Глава МИД Великобритании обещает привлечь к ответственности виновных в кибератаке на данные о вакцине от COVID-19

Великобритания собирается вместе с союзниками привлекать к ответственности тех, кто осуществляет кибератаки, подобные той, что была совершена для сбора информации о разработках вакцины от коронавируса, заявил глава британского МИД Доминик Рааб.

"Великобритания будет продолжать противодействовать тем, кто проводит такие кибератаки. Мы будем работать с союзниками, чтобы привлечь виновных к ответственности", - говорится в заявлении министра.

Он отметил, что "абсолютно недопустимо, что российские спецслужбы действуют против тех, кто борется против пандемии коронавируса".

По словам Рааба, "пока другие безрассудно продвигают свои эгоистичные интересы, Великобритания и ее союзники занимаются сложной работой по поиску вакцины и защите здоровье людей во всем мире".

Ранее в четверг Национальный центр кибербезопасности Британии обвинил российских хакеров в попытке похитить информацию о разработке британской вакцины от коронавируса COVID-19.

По данным британской стороны, за этим стоит группировка хакеров под названием APT29, которая атакует организации по всему миру.