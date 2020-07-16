Глава МИД Великобритании обещает привлечь к ответственности виновных в кибератаке на данные о вакцине от COVID-19

Великобритания собирается вместе с союзниками привлекать к ответственности тех, кто осуществляет кибератаки, подобные той, что была совершена для сбора информации о разработках вакцины от коронавируса, заявил глава британского МИД Доминик Рааб.
"Великобритания будет продолжать противодействовать тем, кто проводит такие кибератаки. Мы будем работать с союзниками, чтобы привлечь виновных к ответственности", - говорится в заявлении министра.
Он отметил, что "абсолютно недопустимо, что российские спецслужбы действуют против тех, кто борется против пандемии коронавируса".
По словам Рааба, "пока другие безрассудно продвигают свои эгоистичные интересы, Великобритания и ее союзники занимаются сложной работой по поиску вакцины и защите здоровье людей во всем мире".
Ранее в четверг Национальный центр кибербезопасности Британии обвинил российских хакеров в попытке похитить информацию о разработке британской вакцины от коронавируса COVID-19.
По данным британской стороны, за этим стоит группировка хакеров под названием APT29, которая атакует организации по всему миру.
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