Помпео встревожен возможным разливом нефти с танкера в Красном море, захваченного хуситами

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал йеменских повстанцев-хуситов допустить экспертов ООН на борт танкера Safer, из трюма которого в Красное море может вылиться более миллиона баррелей нефти.
Танкер в марте 2015 года был захвачен борющейся с правительством группировкой хуситов в Красном море у берегов Йемена. На его борту находится, по оценкам ООН, 1,1 млн баррелей нефти, разлив которой может привести к экологической катастрофе.
"Представьте себе, что более одного миллиона баррелей нефти выльются в Красное море. В итоге порты станут непригодны, рыбные запасы будут истреблены, жители Йемена останутся без критически важной помощи, а импорт станет невозможен", - написал Помпео в четверг в своем микроблоге в Твиттере.
"Мы призываем хуситов выполнить свои обязательства и дать возможность экспертам ООН оценить состояние танкера", - подчеркнул госсекретарь США.
Между тем ранее в ООН сообщили, что хуситы письменно подтвердили готовность допустить миссию ООН на борта танкера, находящегося на рейде одного из портов Йемена.
Safer уже около пяти лет стоит на рейде в 7 километрах от порта Рас Иса в провинции Ходейда на побережье Красного моря. Столицу провинции - порт Ходейда контролируют хуситы, которые до сих пор не позволяли экспертам ООН провести инспекцию танкера,
Техническое состояние судна далеко от идеального: в машинном отсеке появилась вода, многие узлы, механизмы и переборки покрыты ржавчиной. Эксперты предлагают сначала разгрузить танкер, а затем отправить его на утилизацию.
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