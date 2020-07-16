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ТЭК 16.07.2020 18:43

Помпео встревожен возможным разливом нефти с танкера в Красном море, захваченного хуситами

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал йеменских повстанцев-хуситов допустить экспертов ООН на борт танкера Safer, из трюма которого в Красное море может вылиться более миллиона баррелей нефти.

Танкер в марте 2015 года был захвачен борющейся с правительством группировкой хуситов в Красном море у берегов Йемена. На его борту находится, по оценкам ООН, 1,1 млн баррелей нефти, разлив которой может привести к экологической катастрофе.

"Представьте себе, что более одного миллиона баррелей нефти выльются в Красное море. В итоге порты станут непригодны, рыбные запасы будут истреблены, жители Йемена останутся без критически важной помощи, а импорт станет невозможен", - написал Помпео в четверг в своем микроблоге в Твиттере.

"Мы призываем хуситов выполнить свои обязательства и дать возможность экспертам ООН оценить состояние танкера", - подчеркнул госсекретарь США.

Между тем ранее в ООН сообщили, что хуситы письменно подтвердили готовность допустить миссию ООН на борта танкера, находящегося на рейде одного из портов Йемена.

Safer уже около пяти лет стоит на рейде в 7 километрах от порта Рас Иса в провинции Ходейда на побережье Красного моря. Столицу провинции - порт Ходейда контролируют хуситы, которые до сих пор не позволяли экспертам ООН провести инспекцию танкера,

Техническое состояние судна далеко от идеального: в машинном отсеке появилась вода, многие узлы, механизмы и переборки покрыты ржавчиной. Эксперты предлагают сначала разгрузить танкер, а затем отправить его на утилизацию.

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Тэги: США, ПОМПЕО, ЙЕМЕН/ХУСИТЫ, ТАНКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]