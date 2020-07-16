Посол Азербайджана и замглавы МИД России обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе

Посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы в четверг провел встречу с заминистра иностранных дел России Андреем Руденко, сообщает пресс-служба МИД России.

“16 июля состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел России А.Ю.Руденко с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в России П.Бюльбюль оглы. В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию на азербайджано-армянской границе, а также другие вопросы двусторонних отношений”, - отмечается в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что замминистра и посол подтвердили обоюдный настрой на продолжение тесного взаимодействия по проблематике противодействия новой коронавирусной инфекции и ее последствиям, а также содействия возвращению граждан двух стран на родину. “Рассмотрены планы сотрудничества в различных областях на посткоронавирусный период”, - отмечает МИД.

Х.Насирзаде