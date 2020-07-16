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Внешняя политика 16.07.2020 19:20

Посол Азербайджана и замглавы МИД России обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе

Посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы в четверг провел встречу с заминистра иностранных дел России Андреем Руденко, сообщает пресс-служба МИД России.

“16 июля состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел России А.Ю.Руденко с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в России П.Бюльбюль оглы. В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию на азербайджано-армянской границе, а также другие вопросы двусторонних отношений”, - отмечается в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что замминистра и посол подтвердили обоюдный настрой на продолжение тесного взаимодействия по проблематике противодействия новой коронавирусной инфекции и ее последствиям, а также содействия возвращению граждан двух стран на родину. “Рассмотрены планы сотрудничества в различных областях на посткоронавирусный период”, - отмечает МИД.

Х.Насирзаде


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Тэги: ПОСОЛ, РОССИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]