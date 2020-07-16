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Дальнее зарубежье 16.07.2020 20:16

Саммит ЕС может обсудить отношение России к истории

Главы государств и правительств стран ЕС могут на первом за время пандемии коронавируса очном саммите ЕС 17-18 июля заслушать по разделу "Прочее" информацию о том, как Россия интерпретирует историю, сообщил в четверг журналистам в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС.

"Подвергнуто сомнению то, как Россия рассматривает историю. Некоторые этим обеспокоены, и такой вопрос был поставлен", - сказал собеседник СМИ на условиях анонимности.

Он уточнил, что никакое постановление по этому вопросу не предвидится. Это "актуализация известного".

"Одна из делегаций хочет проинформировать своих коллег. В любом случае, никто не просил принять заключений или решения по данному вопросу", - ответил функционер ЕС на соответствующий вопрос.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, САММИТ, РОССИЯ, ИСТОРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]