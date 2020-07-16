Нефтяные цены продолжают снижаться вслед за фондовыми рынками, Brent - $43,63 за баррель

Нефть эталонных марок в четверг продолжает дешеветь на фоне снижения мировых рынков акций.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:47 в четверг составляет $43,63 за баррель, что на $0,16 (0,37%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,23 (0,56%) - до $40,97 за баррель.

На настроения на мировых фондовых рынках в четверг влияет информация о росте напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном, отмечает MarketWatch.

Как сообщило издание The New York Times, ссылаясь на информированные источники, администрация Трампа рассматривает возможность полного запрета на въезд в США членов Коммунистической партии Китая и членов их семей в соответствии с законом "Об автономии Гонконга".

В среду страны ОПЕК+ пришли к выводу, что спрос на нефть восстанавливается и можно следовать намеченным курсом - увеличивать нефтедобычу с августа на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако участники сделки рассчитывают, что страны, которые ранее не исполняли обязательства, компенсируют это повышение, кроме того, спрос достаточно крепок, чтобы "съесть" дополнительные объемы - в частности, в самих странах ОПЕК+. Россия в августе увеличит добычу нефти на 400 тыс. б/с.

Сворачивание сделки по сокращению добычи может указывать на улучшение мирового спроса и должно способствовать повышению цен на нефть, пишут эксперты AxiCorp. По их мнению, цены, вероятно, продолжат получать поддержку в ближайшей перспективе.

"Полное соблюдение обязательств важнее, чем когда-либо, учитывая риск второй волны коронавируса", - отмечают они.

Аналитик ING Уоррен Паттерсон, в свою очередь, считает, что, несмотря на частичное восстановление добычи, "на рынке сохранится дефицит, что позволит сократить запасы", пишет S&P Global Platts.

"Если учитывать компенсационные сокращения некоторыми производителями, которые не выполнили обязательства в мае и июне, теоретически восстановление будет не таким значительным", - добавил он.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман сказал накануне, что с учетом компенсаций, сокращение добычи нефти в августе составит не 7,7 млн б/с, а около 8,1-8,2 млн б/с. Позднее он уточнил, что 8,1 млн б/с - это нижний предел сокращения в августе, а потолок, рассчитанный на основе данных вторичных источников - 8,343 млн б/с. Он также добавил, что еще не все страны представили свои графики, поэтому цифра в 8,1 млн б/с - предварительная.

Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России по итогам двух недель июля была на 0,6% выше уровня июня, свидетельствует статистика, с которой ознакомился "Интерфакс".

Если исключить из показателя среднесуточную добычу конденсата, которая наблюдалась в РФ в предыдущие месяцы на уровне 105 тыс. тонн в сутки, добыча нефти составила 1175,6 тыс. тонн, или 8,62 млн баррелей в сутки (с коэффициентом пересчета 7,33).

Согласно условиям сделки ОПЕК+, среднесуточная добыча исключительно нефти должна составить в июле 8,5 млн б/с. Таким образом, исполнение сделки составило 95%.