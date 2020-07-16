РФ предложила ЕС возобновить диалог высокого уровня по торговле и экономике

Россия предложила Евросоюза возобновить диалог высокого уровня по торговле и экономике.

Как сообщило Минэкономразвития РФ, в среду глава ведомства Максим Решетников встретился с послом ЕС Маркусом Эдерером.

"Глава Минэкономразвития предложил возобновить диалог высокого уровня по вопросам торговой и экономической политики между Россией и ЕС (Минэкономразвития России - Еврокомиссия). Посол Эдерер сказал, что проинформирует об этом предложении Брюссель", - говорится в сообщении.

Решетников и Эдерер также обсудили сотрудничество в рамках Всемирной торговой организации, борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса и меры поддержки бизнеса в условиях кризиса, сообщило Минэкономразвития.