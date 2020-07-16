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Дальнее зарубежье 16.07.2020 21:45

РФ предложила ЕС возобновить диалог высокого уровня по торговле и экономике

Россия предложила Евросоюза возобновить диалог высокого уровня по торговле и экономике.

Как сообщило Минэкономразвития РФ, в среду глава ведомства Максим Решетников встретился с послом ЕС Маркусом Эдерером.

"Глава Минэкономразвития предложил возобновить диалог высокого уровня по вопросам торговой и экономической политики между Россией и ЕС (Минэкономразвития России - Еврокомиссия). Посол Эдерер сказал, что проинформирует об этом предложении Брюссель", - говорится в сообщении.

Решетников и Эдерер также обсудили сотрудничество в рамках Всемирной торговой организации, борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса и меры поддержки бизнеса в условиях кризиса, сообщило Минэкономразвития.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЕС, ДИАЛОГ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]