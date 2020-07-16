В НАТО не считают нейтралитет Молдавии препятствием для сотрудничества с альянсом

Нейтралитет Молдавии не является препятствием в процессе сотрудничества с НАТО, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.
"Несмотря на то, что Молдавия избрала для себя путь нейтралитета, это не является препятствием в развитии сотрудничества. Пример тому - Швеция или Финляндия, министры обороны которых активно участвуют в совместной работе со своими коллегами из стран-членов Альянса. Или чрезвычайно тесные и плодотворные отношения с Австрией, Швейцарией или Ирландией. Это тоже нейтральные страны, где есть определенные ограничения, но это не мешает развивать сотрудничество ", - заявил Джоанэ в четверг на онлайн-дискуссии "Партнерство с НАТО в период пандемии и его перспективы", организованной Центром информирования НАТО в Кишиневе.
По его словам, "уроки нынешней пандемии COVID-19 говорят о том, что необходимо укрепить устойчивость стран НАТО и партнеров, в том числе в противостоянии манипуляциям, фейковым новостям".
"Мы должны быть солидарны, мы нужны друг другу. Нейтралитет не означает изоляцию. У НАТО есть около 40 стран-партнеров во всех регионах мира, и со всеми сотрудничество развивается в тех направлениях, в которых они заинтересованы. Мы никому ничего не навязываем, наши партнеры сами выбирают из нашего меню сотрудничества", - отметил заместитель генсека.
Он напомнил, что за 25 лет партнерства с Молдавией есть много положительных примеров и результатов сотрудничества. Представитель НАТО отметил, что "общие ценности "связывают 30 наций Альянса, который является самым успешным альянсом за всю историю человечества". По его словам, благодаря этим общим целям просматривается и связь между вступление в НАТО и интеграцией в Евросоюз.
"Не обязательно быть членом НАТО, но сотрудничество способствуют укреплению этих ценностей. Даже для стран, которые не ставят своей целью вступление в НАТО, сотрудничество является благоприятным для процесса их европейской интеграции", - заявил Джоанэ.
Молдавия является нейтральной страной, нейтралитет закреплен в Конституции, но не имеет международного признания. Молдавия сотрудничает с НАТО в рамках "Индивидуального Плана сотрудничества". Первый План был подписан в 2006 году, с тех пор новые планы утверждаются каждые три года.
Согласно социологическим опросам, только 25-30% граждан Молдавии поддерживают интеграцию республики в НАТО, в то время, как около 60% выступают категорически против.
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