РФ снизила производство электроэнергии в I полугодии на 3,3% - Росстат

Производство электроэнергии в России в первой половине этого года составило 544 млрд кВт.ч, сократившись на 3,3% к январю-июню 2019 года, следует из материалов Росстата.
ТЭС произвели 331 млрд кВт.ч (-10,6%), АЭС - 103 млрд кВт.ч (+0,6%), ГЭС - 108 млрд кВт.ч (+21,9%).
Производство тепла в январе-июне снизилось на 4,5%, до 662 млн Гкал. Котельные отпустили 315 млн Гкал (-3,8%), электростанции - 300 млн Гкал (-5,7%). Промышленные утилизационные установки выработали 45,9 млн Гкал (-1,7%).
Как сообщал ранее "Системный оператор", потребление электроэнергии в единой энергосистеме России в первый месяц лета составило 72,9 млрд кВт.ч, что на 6% меньше показателя июня 2019 года. В целом в РФ потребление в июне составило 74,1 млрд кВт.ч, снизившись на 5,9%.
При этом выработка в ЕЭС в июне сократилась на 6,4%, до 73,8 млрд кВт.ч, в России в целом - на 6,3%, до 75 млрд кВт.ч.
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