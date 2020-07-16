Кабинет министров в Израиле планирует одобрить частичный карантин по выходным

Правительство Израиля собирается в четверг утвердить ввод частичного карантина в стране по выходным дням, сообщает The Times of Israel.
Голосование об этой мере запланировано на вечер четверга.
Утром в четверг Минздрав Израиля сообщил о 1,9 тыс. новых случаях коронавируса за последние 24 часа. До этого максимальный прирост зараженных за сутки составлял 1,5-1,7 тыс. человек. После этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал экстренное совещание, на котором министры обсуждали, какие меры необходимо предпринять, чтобы сдержать распространение вируса.
В частности, предполагается, что по выходным дням не будут работать летние школы, летние детские сады и центры, рестораны, кафе и бары будут продавать еду и напитки только навынос, сидеть в них будет запрещено. Допустимое число людей в закрытом помещении будет сокращено до 10 человек, в частности, в синагогах.
Кроме того, предполагается, что гражданам будет разрешено покидать свои дома с пятницы до утра воскресенья только для удовлетворения основных потребностей, в частности, это покупка продуктов питания и лекарств, для оказания помощи тем, кто в ней нуждается. Пляжи, спортивные залы, бассейны и торговые центры планируется вновь закрыть.
Чтобы меры вступили в силу, необходимо одобрение всех министров. Однако в четверг против введения ряда ограничений выступили министры от партии "Кахоль-Лаван", составляющей коалицию с "Ликудом" Нетаньяху. Таким образом, пока неизвестно, какие именно из этих мер будут введены в Израиле.
Согласно недавно одобренным поправкам в законодательство, правительство Израиля может без промедления принимать решения, касающиеся коронавируса, а Кнессет имеет право их оспорить в течение семи дней.
С начала пандемии в Израиле зарегистрировали 44,7 тыс. заражений коронавирусом.
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