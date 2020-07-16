Австрия в четверг выступила с критикой в адрес США из-за намерения Вашингтона ввести дополнительные санкции в отношении проекта "Северный поток 2".
"Австрия решительно отвергает намерения США ввести экстерриториальные санкции против "Северного потока 2". В кругу партнеров, которым мы доверяем, мы верим в прямые переговоры, а не в односторонние меры", - говорится в заявлении МИД Австрии, опубликованном в твиттере ведомства.
Накануне госсекретарь Майк Помпео сообщил на брифинге, что США решили ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток 2". При этом он не уточнял, когда именно это может произойти. Помпео пояснил, что речь идет о мерах, предусмотренных законом CAATSA (Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Они коснутся "Северного потока 2" и части проекта "Турецкий поток".
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что выступает против "Северного потока 2". В частности, он критиковал ФРГ за согласие на этот российский проект.
Ранее в четверг в ФРГ заявили, что правительство США игнорирует право и суверенитет Европы в том, чтобы самостоятельно решать, где и как получать электроэнергию.
ВС Азербайджана уничтожили автомобильную технику армянских военных
Глава МИД Азербайджана призвал международное сообщество «решительно осудить» Армению за провокацию на границе
Азербайджанские военные уничтожили казарму ВС Армении на границе
Шри-Ланка может открыть границы для российских туристов 15 августа
Глава МИД Великобритании обещает привлечь к ответственности виновных в кибератаке на данные о вакцине от COVID-19
Британия обвинила российских хакеров в попытке украсть вакцину от COVID-19
ИВ Гусара направит свыше 1 млн манатов на благоустройство и ремонт дорог
ИВ Абшеронского района направит 276 тыс. манатов на ремонт жилфонда Хырдалана
ИВ Сальянского района направит около 600 тыс. манатов на капремонт дорог
Лондон ведет уголовное расследование в связи с попытками РФ вмешаться в выборы 2019 года - глава МИД Великобритании
Кабинет министров в Израиле планирует одобрить частичный карантин по выходным
РФ предложила ЕС возобновить диалог высокого уровня по торговле и экономике
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР организации канала связи между ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) и ЦБ РФ
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по продлению лицензий для ПО «Imperva v1000 Application Firewall Virtual Appliance»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог