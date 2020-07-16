Австрия в четверг выступила с критикой в адрес США из-за намерения Вашингтона ввести дополнительные санкции в отношении проекта "Северный поток 2".

"Австрия решительно отвергает намерения США ввести экстерриториальные санкции против "Северного потока 2". В кругу партнеров, которым мы доверяем, мы верим в прямые переговоры, а не в односторонние меры", - говорится в заявлении МИД Австрии, опубликованном в твиттере ведомства.

Накануне госсекретарь Майк Помпео сообщил на брифинге, что США решили ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток 2". При этом он не уточнял, когда именно это может произойти. Помпео пояснил, что речь идет о мерах, предусмотренных законом CAATSA (Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Они коснутся "Северного потока 2" и части проекта "Турецкий поток".

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что выступает против "Северного потока 2". В частности, он критиковал ФРГ за согласие на этот российский проект.

Ранее в четверг в ФРГ заявили, что правительство США игнорирует право и суверенитет Европы в том, чтобы самостоятельно решать, где и как получать электроэнергию.