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ТЭК 16.07.2020 21:20

В Австрии раскритиковали намерение США ввести новые санкции против проекта "Северный поток 2"

Австрия в четверг выступила с критикой в адрес США из-за намерения Вашингтона ввести дополнительные санкции в отношении проекта "Северный поток 2".

"Австрия решительно отвергает намерения США ввести экстерриториальные санкции против "Северного потока 2". В кругу партнеров, которым мы доверяем, мы верим в прямые переговоры, а не в односторонние меры", - говорится в заявлении МИД Австрии, опубликованном в твиттере ведомства.

Накануне госсекретарь Майк Помпео сообщил на брифинге, что США решили ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток 2". При этом он не уточнял, когда именно это может произойти. Помпео пояснил, что речь идет о мерах, предусмотренных законом CAATSA (Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Они коснутся "Северного потока 2" и части проекта "Турецкий поток".

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что выступает против "Северного потока 2". В частности, он критиковал ФРГ за согласие на этот российский проект.

Ранее в четверг в ФРГ заявили, что правительство США игнорирует право и суверенитет Европы в том, чтобы самостоятельно решать, где и как получать электроэнергию.

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Тэги: АВСТРИЯ, США, САНКЦИИ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]