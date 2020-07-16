Выпуск обрабатывающей промышленности в РФ постепенно восстанавливается, падение в добыче вызвано сделкой ОПЕК - Минэкономразвития

В июне продолжилось постепенное восстановление выпуска обрабатывающей промышленности в РФ благодаря снятию карантинных ограничений, снижение в годовом выражении составило в обработке 6,4% после падения на 7,2% в мае и 10,0% в апреле, говорится в докладе Минэкономразвития о промышленном производстве.

При этом в министерстве отмечают, что в июне "в условиях действия сделки ОПЕК+ и слабого внешнего спроса продолжилось падение добычи полезных ископаемых (минус 14,2% г/г в июне после минус 13,5% г/г в мае).

Росстат в четверг сообщил, что промышленное производство в июне 2020 г. снизилось на 9,4% в годовом выражении после падения на 9,6% в мае, за полугодие промышленность снизилась на 3,5% в годовом сравнении.

По итогам II квартала промышленное производство снизилось на 8,5% в годовом выражении после роста на 1,5% в I квартале. Выпуск обрабатывающей промышленности сократился во II квартале на 7,9% г/г (рост на 3,8% г/г в I квартале), добыча полезных ископаемых снизилась во II квартале на 10,3% г/г (после нулевых темпов роста кварталом ранее).

"Наиболее существенное улучшение динамики в июне наблюдалось в производстве потребительских товаров, чему способствовало открытие непродовольственной розницы в большинстве регионов. Так, производство продукции легкой промышленности в июне выросло на 1,3% г/г (в апреле и мае - снижение на 10,0% г/г и 23,1% г/г соответственно)", - говорится в докладе Минэкономразвития.

"Необходимо отметить, что позитивная динамика производства продукции, ориентированной на потребительский рынок, согласуется с оперативными данными контрольно-кассовой техники ФНС России: среднедневной оборот организаций торговли и услуг в июне вырос в номинальном выражении на 19,6% к маю и достиг уровня, наблюдавшегося до введения карантинных ограничений. Вместе с тем, по оценке Минэкономразвития России, наблюдаемый рост потребительской активности в определенной степени связан с отложенным спросом населения, а также значительным объемом социальных выплат, осуществленных в июне (плюс 56% г/г, по предварительным данным о расходах консолидированного бюджета РФ)", - поясняют в министерстве рост в производстве потребтоваров.

"Вместе с тем динамика производства машиностроительной продукции в целом остается слабой (минус 19,1% г/г в июне после минус 20,7% г/г в мае), что указывает на невысокий уровень инвестиционного спроса в экономике", - констатируют в Минэкономразвития.

"Падение промышленного производства в России на пике карантинных ограничений оказалось существенно меньше, чем в других крупных развитых и развивающихся странах", - приводится также комментарий заместителя министра экономического развития РФ Полины Крючковой.

По ее словам, снижение промышленного производства в США по итогам 2-го квартала 2020 года составило более 14% г/г. В Германии промышленное производство в апреле упало на 29,4% г/г, во Франции, Италии и Испании - на 35-45% г/г.

"В мае в крупнейших европейских экономиках масштаб спада в промышленности уменьшился, но по-прежнему превышал 20% г/г", - отметила замглавы Минэкономразвития. Сопоставимые темпы падения были зафиксированы и в ведущих странах с формирующимися рынками (Турция, Бразилия и др.), заключила она.

Минэкономразвития в конце мая отмечало, что ожидает постепенного восстановления обрабатывающей промышленности в РФ в ближайшие месяцы, но в целом динамика в промпроизводстве будет оставаться слабой на фоне сделки ОПЕК+ и сохраняющихся ограничений в экономике.

Министерство прогнозирует падение промпроизводства в РФ по итогам 2020 года на уровне 5,2%.