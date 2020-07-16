Азербайджанские военные уничтожили казарму ВС Армении на границе

ВС Азербайджана в четверг в ходе боев на азербайджано-армянской границе уничтожили казарму ВС Армении, сообщает пресс-служба Минобороны.

“В ходе боев в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы точным огнем наших подразделений уничтожена казарма вооруженных сил Армении”, - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде