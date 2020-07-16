Глава МИД Азербайджана призвал международное сообщество «решительно осудить» Армению за провокацию на границе

Координационное бюро Движения неприсоединения провело экстренное совещание по поводу военной провокации, совершенной Арменией на азербайджано-армянской границе, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал участников заседания о военной провокации, совершенной армянскими вооруженными силами в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы начиная с 12 июля 2020 года, ситуации в регионе и решительных контрмерах, предпринятых Азербайджаном», - отмечается в сообщении.

Байрамов подчеркнул, что продолжающиеся провокации Армении были направлены на преднамеренное обострение ситуации вокруг конфликта, отвлекая внимание от социально-экономического, финансового и политического кризиса в Армении, который усугубляется пандемией COVID-19.

Он отметил, что действия Армении являются серьезным нарушением международного права в целом, а также принципов Бандунга, которые составляют основу Движения неприсоединения.

«Министр подчеркнул, что международное сообщество должно решительно осудить действия Армении с целью положить конец военно-политическим провокациям и достичь решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и норм международного права», - отметил Байрамов.

Х.Насирзаде