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Карабахский конфликт 16.07.2020 21:49

Глава МИД Азербайджана призвал международное сообщество «решительно осудить» Армению за провокацию на границе

Координационное бюро Движения неприсоединения провело экстренное совещание по поводу военной провокации, совершенной Арменией на азербайджано-армянской границе, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал участников заседания о военной провокации, совершенной армянскими вооруженными силами в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы начиная с 12 июля 2020 года, ситуации в регионе и решительных контрмерах, предпринятых Азербайджаном», - отмечается в сообщении.

Байрамов подчеркнул, что продолжающиеся провокации Армении были направлены на преднамеренное обострение ситуации вокруг конфликта, отвлекая внимание от социально-экономического, финансового и политического кризиса в Армении, который усугубляется пандемией COVID-19.

Он отметил, что действия Армении являются серьезным нарушением международного права в целом, а также принципов Бандунга, которые составляют основу Движения неприсоединения.

«Министр подчеркнул, что международное сообщество должно решительно осудить действия Армении с целью положить конец военно-политическим провокациям и достичь решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и норм международного права», - отметил Байрамов.

Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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