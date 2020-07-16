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Карабахский конфликт 16.07.2020 22:15

ВС Азербайджана уничтожили автомобильную технику армянских военных

Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении автомобильной техники ВС Армении, используемой для доставки резервных сил на боевые позиции.

«Сегодня в ходе боевых действий в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы точным огнем наших подразделений была уничтожена автомобильная техника, доставляющая резервные силы на боевые позиции противника», - сообщает Минобороны.

Х.Насирзаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, ТЕХНИКА, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]