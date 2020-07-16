ВС Азербайджана уничтожили автомобильную технику армянских военных

Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении автомобильной техники ВС Армении, используемой для доставки резервных сил на боевые позиции.

«Сегодня в ходе боевых действий в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы точным огнем наших подразделений была уничтожена автомобильная техника, доставляющая резервные силы на боевые позиции противника», - сообщает Минобороны.

Х.Насирзаде