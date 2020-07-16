Байрамов выразил признательность Чавушоглу за поддержку Турцией Азербайджана в приграничном конфликте с Арменией

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора в четверг обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе.

«Чавушоглу поздравил Байрамова с назначением на пост главы МИД Азербайджана, пожелал ему успехов на этом посту. В свою очередь, Байрамов выразил признательность Чавушоглу за справедливую поддержку Азербайджана в провокации Армении на границе», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Министры выразили готовность к совместным усилиям по дальнейшему развитию двусторонних стратегических отношений.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана 16 июля подписал распоряжение об отставке Эльмара Мамедъярова с поста главы МИД страны. Главой МИД назначен Джейхун Байрамов.

А.Азизов