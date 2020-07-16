Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9389 RUR   0.024 GBR   2.1349 TRY   0.2479

Цена на нефть

15.07   $/bbl WTI 41.20 0.91 Brent 43.79 0.89

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 16.07.2020 23:00

Байрамов выразил признательность Чавушоглу за поддержку Турцией Азербайджана в приграничном конфликте с Арменией

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора в четверг обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе.

«Чавушоглу поздравил Байрамова с назначением на пост главы МИД Азербайджана, пожелал ему успехов на этом посту. В свою очередь, Байрамов выразил признательность Чавушоглу за справедливую поддержку Азербайджана в провокации Армении на границе», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Министры выразили готовность к совместным усилиям по дальнейшему развитию двусторонних стратегических отношений.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана 16 июля подписал распоряжение об отставке Эльмара Мамедъярова с поста главы МИД страны. Главой МИД назначен Джейхун Байрамов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, РАЗГОВОР


Похожие новости


МИД Турции назвал Армению главным препятствием для мира на Южном Кавказе Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе Анкара отвергает критику своего решения по Святой Софии Чавушоглу призвал Армению «опомниться» Анкара осуждает эскалацию Арменией ситуации на границе с Азербайджаном – МИД Турции Главы МИД Турции и России провели телефонный разговор

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]