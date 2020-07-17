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Дальнее зарубежье 17.07.2020 00:16

США и их партнеры вместе защитят данные о разработках вакцины от COVID-19 - Белый дом

Соединенные Штаты и их партнеры - Британия и Канада - тесно сотрудничают для обеспечения безопасности данных, касающихся разработки вакцины от коронавируса COVID-19, сообщила в четверг представитель Белого дома Кейли Макэнани.

"Мы работали очень тесно с нашими партнерами, чтобы обеспечить безопасность этой информации, и мы будем и впредь продолжать это делать", - заявила Макэнани на брифинге.

В четверг Британия, США и Канада обвинили хакерскую группировку APT29 в том, что она пыталась похитить у них данные относительно разработки вакцины от коронавируса. Они заявили, что эта группировка - российская, и, вероятно, российские власти в курсе о ее деятельности.

Лондон и его партнеры полагают, что эти хакеры ведут кампанию, целью которой является кража интеллектуальной собственности, имеющей высокую ценность, в правительственных учреждениях, в дипломатической сфере, в научных центрах, в области здравоохранения и энергетики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, КИБЕРУГРОЗА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]