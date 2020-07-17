США и их партнеры вместе защитят данные о разработках вакцины от COVID-19 - Белый дом

Соединенные Штаты и их партнеры - Британия и Канада - тесно сотрудничают для обеспечения безопасности данных, касающихся разработки вакцины от коронавируса COVID-19, сообщила в четверг представитель Белого дома Кейли Макэнани.
"Мы работали очень тесно с нашими партнерами, чтобы обеспечить безопасность этой информации, и мы будем и впредь продолжать это делать", - заявила Макэнани на брифинге.
В четверг Британия, США и Канада обвинили хакерскую группировку APT29 в том, что она пыталась похитить у них данные относительно разработки вакцины от коронавируса. Они заявили, что эта группировка - российская, и, вероятно, российские власти в курсе о ее деятельности.
Лондон и его партнеры полагают, что эти хакеры ведут кампанию, целью которой является кража интеллектуальной собственности, имеющей высокую ценность, в правительственных учреждениях, в дипломатической сфере, в научных центрах, в области здравоохранения и энергетики.
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