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Туризм 16.07.2020 23:45

Поток граждан Азербайджана в Грузию в первом полугодии рухнул в 2,3 раза

Грузию в январе-июне 2020 года посетили 271,6 тыс. граждан Азербайджана, что в 2,3 раза меньше показателя за аналогичный период 2019 года, сообщает в четверг Национальная администрация туризма республики.

По числу граждан, посетивших Грузию за шесть месяцев текущего года, азербайджанцы занимают первую позицию.

В январе-июне 2020 года посетили 183,1 тыс. граждан России, что в 3,8 раза меньше показателя за аналогичный период 2019 года.

По числу граждан, посетивших Грузию за шесть месяцев текущего года, россияне переместились за год с первой позиции на четвертую. На втором месте Турции (226 тыс. человек, снижение в 2,2 раза), на третьем - Армении (205,4 тыс. человек, снижение в 2,6 раза). В первой пятерке также граждане Украины (35,5 тыс. человек, снижение в 2,3 раза), далее следуют граждане Израиля, Ирана, Казахстана, Польши, Белоруссии и других стран.

По информации ведомства, в январе-июне 2020 года Грузию посетили 1 млн 447,2 тыс. иностранцев, что в 2,7 раза меньше, чем за тот же период прошлого года. Из них туристов, то есть тех, кто провел в республике более 24 часов, было 847,6 тыс. человек (снижение в 2,5 раза), остальные приехали с другими целями или побывали в республике транзитом.

Из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы страны. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии, которые намерены вернуться на родину. Власти Грузии рассчитывали с 1 июля открыть страну для туристов и восстановить регулярное международное авиасообщение с другими странами, однако это решение из-за эпидемиологической ситуации в стране и мире было отложено до конца июля.

Грузию, население которой составляет 3,7 млн человек, в 2019 году посетило рекордное количество иностранцев - 9 млн 358 тыс. человек, что на 7,8% больше, чем в 2018 году.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЕЗДКИ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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