Поток граждан Азербайджана в Грузию в первом полугодии рухнул в 2,3 раза

Грузию в январе-июне 2020 года посетили 271,6 тыс. граждан Азербайджана, что в 2,3 раза меньше показателя за аналогичный период 2019 года, сообщает в четверг Национальная администрация туризма республики.
По числу граждан, посетивших Грузию за шесть месяцев текущего года, азербайджанцы занимают первую позицию.
В январе-июне 2020 года посетили 183,1 тыс. граждан России, что в 3,8 раза меньше показателя за аналогичный период 2019 года.
По числу граждан, посетивших Грузию за шесть месяцев текущего года, россияне переместились за год с первой позиции на четвертую. На втором месте Турции (226 тыс. человек, снижение в 2,2 раза), на третьем - Армении (205,4 тыс. человек, снижение в 2,6 раза). В первой пятерке также граждане Украины (35,5 тыс. человек, снижение в 2,3 раза), далее следуют граждане Израиля, Ирана, Казахстана, Польши, Белоруссии и других стран.
По информации ведомства, в январе-июне 2020 года Грузию посетили 1 млн 447,2 тыс. иностранцев, что в 2,7 раза меньше, чем за тот же период прошлого года. Из них туристов, то есть тех, кто провел в республике более 24 часов, было 847,6 тыс. человек (снижение в 2,5 раза), остальные приехали с другими целями или побывали в республике транзитом.
Из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы страны. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии, которые намерены вернуться на родину. Власти Грузии рассчитывали с 1 июля открыть страну для туристов и восстановить регулярное международное авиасообщение с другими странами, однако это решение из-за эпидемиологической ситуации в стране и мире было отложено до конца июля.
Грузию, население которой составляет 3,7 млн человек, в 2019 году посетило рекордное количество иностранцев - 9 млн 358 тыс. человек, что на 7,8% больше, чем в 2018 году.
Ситуация на армяно-азербайджанской границе «относительно спокойная» - Минобороны Азербайджана
Байрамов выразил признательность Чавушоглу за поддержку Турцией Азербайджана в приграничном конфликте с Арменией
ВС Азербайджана уничтожили автомобильную технику армянских военных
"Северный поток - 2" будет достроен - Медведев
РФ снизила производство электроэнергии в I полугодии на 3,3% - Росстат
Выпуск обрабатывающей промышленности в РФ постепенно восстанавливается, падение в добыче вызвано сделкой ОПЕК - Минэкономразвития
ИВ Гусара направит свыше 1 млн манатов на благоустройство и ремонт дорог
ИВ Абшеронского района направит 276 тыс. манатов на ремонт жилфонда Хырдалана
ИВ Сальянского района направит около 600 тыс. манатов на капремонт дорог
США и их партнеры вместе защитят данные о разработках вакцины от COVID-19 - Белый дом
В НАТО не считают нейтралитет Молдавии препятствием для сотрудничества с альянсом
Хуситы разрешат экспертам ООН подняться на борт танкера Safer
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР организации канала связи между ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) и ЦБ РФ
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по продлению лицензий для ПО «Imperva v1000 Application Firewall Virtual Appliance»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог