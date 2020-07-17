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Карабахский конфликт 17.07.2020 00:01

Ситуация на армяно-азербайджанской границе «относительно спокойная» - Минобороны Азербайджана

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в настоящее время относительно спокойная, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава пресс-службы министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

«Ситуация на армяно-азербайджанской границе в настоящее время относительно спокойная. Но, в целом, напряженность сохраняется», - сказал Даргяхлы.

Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении 12 июля на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Бои в Товузском направлении границы продолжались в понедельник и во вторник.

В среду, 15 июля, ситуация на границе была спокойной.

Однако, в утренние часы 16 июля ВС Армении вновь попытались атаковать подразделения азербайджанской армии в направлении Товузского района госграницы. По данным оборонного ведомства, армянской стороной были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района.

С 12 июля азербайджанская армия потеряла 12 офицеров и солдат. Также погиб один мирный житель в результате артиллерийского обстрела со стороны ВС Армении.

По оценкам азербайджанской стороны с 12 июля в результате действий ВС Азербайджана уничтожено до 100 армянских военных, техника, командный пункт противника.

А.Азизов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, СИТУАЦИЯ


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