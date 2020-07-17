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Это интересно 17.07.2020 00:15

Власти Азербайджана продлят жесткий карантин из-за COVID-19 еще на 2 недели – помощник президента

Власти Азербайджана планируют продлить жесткий карантин из-за коронавируса COVID-19 еще на две недели, заявил помощник президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновативного развития Шахмар Мовсумов.

«За счет жесткого карантина нам удалось предотвратить быстрое распространение коронавирусной инфекции. Это является свидетельством эффективности карантина. Поэтому мы планируем продлить жесткий карантин еще на 2 недели. Мы вынуждены пойти на это», - сказал Мовсумов в эфире государственного телеканала AzTV.

При этом он выразил надежду на продолжение тенденции сокращения числа зараженных.

В Азербайджане до 1 августа действует специальный карантинный режим из-за коронавируса. При этом в 16 городах и районах страны до 20 июля действует жесткий карантин, сопровождающийся значительными ограничениями для бизнеса и населения.

Общее число зараженных COVID-19 на 16 июля составляет 26,165 тыс., число вылечившихся - 17,256 тыс., скончались -334. При этом 16 июля впервые число зараженных с 22 июня оказалось менее 500 – 493.

В настоящее время в больницах специального режима находятся 8,575 тыс. человек.

А.Азизов

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Тэги: КОРОНАВИРУС, КАРАНТИН, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]