В Сербии введен ряд мер против распространения коронавируса

Новые меры, направленные на сдерживание коронавируса, введены с пятницы на всей территории Сербии, сообщает сербская телерадиокомпания РТС.
В частности, отныне и до последующего распоряжения, обязательно использование защитных масок во всех общественных местах, как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях. Кроме того, на каждого человека в общественном месте должно приходиться четыре квадратных метра свободной площади. Запрещены собрания более десяти человек как на отрытом воздухе, так и в закрытых помещениях.
Введенные меры призваны взять под контроль эпидемиологическую ситуацию в Сербии, которая вновь значительно осложнилась.
Глава правительства Сербии Ана Брнабич заявила, что наиболее сложная ситуация сейчас складывается в Белграде и Нови Саде, где отмечен значительный рост числа инфицированных. Она связала это с массовыми протестами, которые проходили с прошлых выходных на протяжении нескольких вечеров, в том числе и в этих городах. Протесты начались как раз после того, как власти страны объявили о планах усиления ограничительных мер в связи с распространением COVID-19.
По последним данным, заражение коронавирусом выявлено в Сербии еще у 383 человек, от последствий заражения скончались еще 13 человек. На аппаратах ИВЛ сейчас находятся 177 человек.
Всего с начала эпидемии COVID-19 в Сербии диагностировано заражение более чем у 19,7 тыс. человек, более 400 пациентов скончались, полностью выздоровели 14 тыс. человек.
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