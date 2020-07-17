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Дальнее зарубежье 17.07.2020 11:34

В Сербии введен ряд мер против распространения коронавируса

Новые меры, направленные на сдерживание коронавируса, введены с пятницы на всей территории Сербии, сообщает сербская телерадиокомпания РТС.

В частности, отныне и до последующего распоряжения, обязательно использование защитных масок во всех общественных местах, как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях. Кроме того, на каждого человека в общественном месте должно приходиться четыре квадратных метра свободной площади. Запрещены собрания более десяти человек как на отрытом воздухе, так и в закрытых помещениях.

Введенные меры призваны взять под контроль эпидемиологическую ситуацию в Сербии, которая вновь значительно осложнилась.

Глава правительства Сербии Ана Брнабич заявила, что наиболее сложная ситуация сейчас складывается в Белграде и Нови Саде, где отмечен значительный рост числа инфицированных. Она связала это с массовыми протестами, которые проходили с прошлых выходных на протяжении нескольких вечеров, в том числе и в этих городах. Протесты начались как раз после того, как власти страны объявили о планах усиления ограничительных мер в связи с распространением COVID-19.

По последним данным, заражение коронавирусом выявлено в Сербии еще у 383 человек, от последствий заражения скончались еще 13 человек. На аппаратах ИВЛ сейчас находятся 177 человек.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Сербии диагностировано заражение более чем у 19,7 тыс. человек, более 400 пациентов скончались, полностью выздоровели 14 тыс. человек.

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Тэги: СЕРБИЯ, КОРОНАВИРУС, СДЕРЖИВАНИЕ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]