Азербайджан в июне возобновил производство легковых автомобилей

Азербайджан в июне после двухмесячного перерыва возобновил производство легковых автомобилей.

Это следует из данных Госкомитета по статистике за январь-июнь 2020 года.

Производство легковых автомобилей остановилось в апреле из-за ограничений по COVID-19.

В январе-июне 2020 года производство легковых автомобилей составило 873 единицы (спад на 22,5% по сравнению с 6 месяцами 2019 года).

В июне произведен 201 автомобиль.

На складах на 1 августа 2020 года имеется 122 единицы легковых автомобилей.

В то же время в производство тракторов, приостановленное в мае, не возобновилось. В целом, в январе-июне в Азербайджане всего произведено 105 тракторов (спад на 85% по сравнению с 6 месяцами 2019 года). На складах на 1 августа 2020 года имеется 122 трактор.

В Азербайджане в настоящее время действуют три завода по производству автомобилей: в Нефтчале, Гяндже и Нахчыване. При этом завод в Гяндже занимается также производством сельскохозяйственной техники. Автомобили в настоящее время производятся только на заводе в Нефтчале.

В среднесрочной перспективе объемы производства автомобилей в Азербайджане должны достигнуть 5 тыс. единиц в год.

В 2019 году в Азербайджане производство автомобилей составило 2,36 тыс. единиц, что в 2,4 раза больше чем в 2018 году. В 2019 году в Азербайджане также было произведено 905 тракторов различного назначения (спад на 30,5%).

В Азербайджане с 24 марта действует специальный карантинный режим из-за COVID-19. Действие карантина остается в силе до 1 августа.

Б.Рустамбеков