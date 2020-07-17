Азербайджан в июне возобновил производство легковых автомобилей

Азербайджан в июне после двухмесячного перерыва возобновил производство легковых автомобилей.
Это следует из данных Госкомитета по статистике за январь-июнь 2020 года.
Производство легковых автомобилей остановилось в апреле из-за ограничений по COVID-19.
В январе-июне 2020 года производство легковых автомобилей составило 873 единицы (спад на 22,5% по сравнению с 6 месяцами 2019 года).
В июне произведен 201 автомобиль.
На складах на 1 августа 2020 года имеется 122 единицы легковых автомобилей.
В то же время в производство тракторов, приостановленное в мае, не возобновилось. В целом, в январе-июне в Азербайджане всего произведено 105 тракторов (спад на 85% по сравнению с 6 месяцами 2019 года). На складах на 1 августа 2020 года имеется 122 трактор.
В Азербайджане в настоящее время действуют три завода по производству автомобилей: в Нефтчале, Гяндже и Нахчыване. При этом завод в Гяндже занимается также производством сельскохозяйственной техники. Автомобили в настоящее время производятся только на заводе в Нефтчале.
В среднесрочной перспективе объемы производства автомобилей в Азербайджане должны достигнуть 5 тыс. единиц в год.
В 2019 году в Азербайджане производство автомобилей составило 2,36 тыс. единиц, что в 2,4 раза больше чем в 2018 году. В 2019 году в Азербайджане также было произведено 905 тракторов различного назначения (спад на 30,5%).
В Азербайджане с 24 марта действует специальный карантинный режим из-за COVID-19. Действие карантина остается в силе до 1 августа.
Б.Рустамбеков
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