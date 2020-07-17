Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9355 RUR   0.0238 GBR   2.1361 TRY   0.2479

Цена на нефть

16.07   $/bbl WTI 40.75 -0.45 Brent 43.37 -0.42

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 17.07.2020 11:32

6,4 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, 186 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 6,4 тыс. случаев, умерли за сутки 186 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 6406 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1663 (26,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 759 203 случаев коронавирусной инфекции, 12 123 умерших и 539 373 выписанных (7 681 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 207 707.

Россия по общему числу случаев коронавируса по-прежнему находится на четвертом месте в мире - между Индией и Перу. Первая тройка в списке - это, соответственно, США, Бразилия и Индия. Во всех трех странах число заболевших превышает миллион: в США это 3,5 млн, в Бразилии 2,0 млн, в Индии 1,0 млн - причем порог в 1 млн Индия перешагнула за последние сутки. Следом за Россией идут Перу (341 тыс.), а после плотно друг за другом - ЮАР, Мексика и Чили (324-323 тыс.).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


Похожие новости


6,61 тыс. новых случаев COVID-19 в России, 130 умерших - оперштаб 6,61 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировано в РФ, 188 человек за сутки умерли - оперштаб 8,25 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 143 смерти - оперштаб 8,7 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 114 умерших В РФ более 8,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки и наибольшее число летальных исходов - 232 8,3 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 174 умерших

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]