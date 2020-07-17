6,4 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, 186 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 6,4 тыс. случаев, умерли за сутки 186 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 6406 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1663 (26,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 759 203 случаев коронавирусной инфекции, 12 123 умерших и 539 373 выписанных (7 681 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 207 707.
Россия по общему числу случаев коронавируса по-прежнему находится на четвертом месте в мире - между Индией и Перу. Первая тройка в списке - это, соответственно, США, Бразилия и Индия. Во всех трех странах число заболевших превышает миллион: в США это 3,5 млн, в Бразилии 2,0 млн, в Индии 1,0 млн - причем порог в 1 млн Индия перешагнула за последние сутки. Следом за Россией идут Перу (341 тыс.), а после плотно друг за другом - ЮАР, Мексика и Чили (324-323 тыс.).
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